Πρεμιέρα έκανε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» στο θέατρο «Εν Αθήναις». Ο Δημήτρης Καρατζιάς και ο Μάνος Αντωνιάδης μετέφεραν με επιτυχία στη σκηνή, τη συγκλονιστική νουβέλα του Horace McCoy, η οποία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, έχοντας δίπλα τους έναν πολυπληθή και ταλαντούχο θίασο.

Ειδικότερα, στη θεατρική παράσταση παίζουν οι: Νίκος Ιωαννίδης, Γιώργος Σεϊταρίδης, Τριανταφυλλιά Ταμπαλιάκη, Ορνέλα Λούτη, Δήμητρα Κολλά, Νικόλας Μπράβος, Στέφανος Κακαβούλης, Χριστίνα Σαμπανίκου, Σωτήρης Μεντζέλος, Αντώνης Αντωνίου, Θάνος Κρομμύδας, Αγάπη Παπαθανασιάδου, Ευάγγελος Ανδρέας Εμμανουήλ, Όλγα Θανασιά, Αλεξάνδρα Γαϊδατζή, Παρασκευή Αλίρη και η Γιάννα Σταυράκη.

Το εν λόγω έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο σε σκηνοθεσία Sydney Pollack, με τους Jane Fonda, Gin Young, Michael Sarrazin, Susannah York κ.α. καταφέρνοντας να αποσπάσει 25 υποψηφιότητες και 11 βραβεία στα Oscar, Bafta, Golden Globes κ.α.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το παρών στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης ήταν ο Χάρης Ρώμας, η Ματθίλδη Μαγγίρα, ο Αντώνης Λουδάρος, η Κάρμεν Ρουγγέρη με την κόρη της, Χριστίνα Κουλουμπή, η Ευτυχία Φαναριώτη, η Ράνια Σχίζα, η Δήμητρα Κολλά, η Άννα Φόνσου και ο Ιωσήφ Πολυζωίδης.

Φωτογραφίες: Γιάννης Αρμυριώτης