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Έναν αιώνα ζωής, πίστης και προσφυγικής ιστορίας συμπλήρωσε ο Ιερός Ναός του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία, αποτελώντας διαχρονικό φάρο για τον μικρασιατικό ελληνισμό.
Η επέτειος της εκατονταετηρίδας τιμήθηκε με μια λαμπρή λατρευτική σύναξη, η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας, της πολιτικής σκηνής και εκατοντάδων πιστών.
Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο και υψηλές παρουσίες
Της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, πλαισιούμενος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο και τον ποιμενάρχη της περιοχής, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ. Εντός του Ιερού Βήματος παρέστη συμπροσευχόμενος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ανέων κ. Μακάριος.
Η επέτειος προσέλκυσε πλήθος κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών προσωπικοτήτων. Στον Ιερό Ναό παρέστησαν:
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Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης.
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Ο πρώην Πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαμαράς.
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Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως.
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Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
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Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης.
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Οι Βουλευτές κ. Μιλένα Αποστολάκη και κ. Αθηνά Λινού.
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Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης και η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαργαρίτα Βάρσου (ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη).
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Οι Δήμαρχοι Νέας Ιωνίας κ. Παναγιώτης Μανούρης και Ηρακλείου Αττικής κ. Νικόλαος Μπάμπαλος.
Μαζί τους συνέρρευσαν εκπρόσωποι προσφυγικών σωματείων, τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και εκατοντάδες πιστοί που προσήλθαν με ευλάβεια για να προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου.
Το κήρυγμα για την πνευματική παραλυσία
Κατά τη διάρκεια του Κοινωνικού, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος κήρυξε τον θείο λόγο, αναλύοντας το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Ο κ. Ελπιδοφόρος εστίασε στην έννοια της παράλυσης, σημειώνοντας με νόημα ότι η ασθένεια αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο σώμα.
Όπως τόνισε, η πιο επικίνδυνη μορφή της είναι η παραλυσία της ψυχής, η οποία εξαιτίας της αμαρτίας και της πνευματικής αδράνειας χάνει τον προσανατολισμό της και αδυνατεί να πορευθεί προς τον Θεό.
«Ξεριζώθηκε ένα ολόκληρο δέντρο» – Το μήνυμα για τη Μικρά Ασία
Πριν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ προσφώνησε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες της τοπικής Εκκλησίας για την ιστορική του παρουσία, ενώ εξήρε και τη συμμετοχή του Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Ιερωνύμου.
Στην αντιφώνησή του, ο κ. Ελπιδοφόρος μετέφερε τις πατρικές ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στρέφοντας τον λόγο του με ιδιαίτερη φόρτιση στους απογόνους των Σαφραμπολιτών προσφύγων. Τους κάλεσε να κρατήσουν άσβεστη την ιστορική μνήμη και να επισκέπτονται την πατρώα γη των προγόνων τους, χρησιμοποιώντας μια δυνατή μεταφορά για τον ξεριζωμό:
«Το να ξεριζώσεις ένα μικρό δενδράκι και να το μεταφυτεύσεις είναι κάτι εύκολο. Όμως το να ξεριζώσεις ένα ολόκληρο δέντρο 100 και πλέον ετών δεν είναι εύκολο. Πρέπει απαραίτητα να το καταστρέψεις. Αυτό έπαθε ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Και πριν φύγουν οι πρόσφυγες από τις πατρογονικές εστίες τους, πήραν μαζί τους και έφεραν εδώ στην Ελλάδα ό,τι πολυτιμότερο είχαν: το ιερό λείψανο του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου».
Κλείνοντας, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής συνεχάρη θερμά τον Μητροπολίτη κ. Γαβριήλ για την εκ βάθρων και πλήρη ανακαίνιση του Ιερού Ναού, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το σπουδαίο έργο διασφαλίζει την ιστορική κληρονομιά της προσφυγικής Νέας Ιωνίας και αποτελεί μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
Το δελτίο τύπου: