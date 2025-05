Μια μέρα σαν τη σημερινή η λαίδη Γκοντάιβα, η όμορφη σύζυγος του Κόμη Λίοφρικ Γ’ του Κόβεντρι, ίππευσε γυμνή στους δρόμους της πόλης.

Το όνομα «Godiva» σε πολλούς γνώστες της γαστρονομίας θα θυμίσει τα διάσημα βελγικά σοκολατάκια που έχουν το ίδιο όνομα, αλλά οι ρίζες και η ιστορία του είναι πιο βαθιές από το χρυσοποίκιλτο κουτί με τους μικρούς γλυκούς πειρασμούς.

Πειρασμός κι ο θρύλος που σέρνει πίσω του, το όνομα Godiva, έχει να κάνει με έναν αγγλικό θρύλο 1000 χρόνων τουλάχιστον. Η Lady Godiva (λαίδη Γκοντάιβα 980 – 1067) ήταν ευγενής του 11ου αιώνα, σύζυγος του Λέοφρικ, ισχυρού κόμη της Μέρσια και λόρδου του Κόβεντρι.

Ο μύθος λέει πως η Γκοντάιβα ενοχλήθηκε από τους δυσβάσταχτους φόρους που είχε επιβάλει ο σύζυγός της στους πολίτες του Κόβεντρι και αφού ζήτησε με επιμονή να τους μειώσει, πήρε την ειρωνική απάντηση από τον σύζυγό της ότι θα μείωνε τους φόρους μόνο αν εκείνη κυκλοφορούσε γυμνή με το άλογό της στους δρόμους της πόλης.

Η Γκοντάιβα πήρε τα λόγια του τοις μετρητοίς κι αφού έβγαλε ένα διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι κάτοικοι έπρεπε να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά, διέσχισε την πόλη με το άλογό της, σκεπάζοντας το σώμα της μόνο με τα μακριά μαλλιά της. Σύμφωνα πάντα με το θρύλο, ένας ράφτης αγνόησε το διάταγμα και άνοιξε μια τρύπα στο παραθυρόφυλλό του, για να δει τη λαίδη γυμνή. Λέγεται ότι η τιμωρία του ήταν να τυφλωθεί. Η Γκοντάιβα, πάντως, πέτυχε το σκοπό της, αφού ο κόμης κράτησε το λόγο του και κατάργησε την εξαντλητική φορολογία.

Αιώνες αργότερα, το 1678, και στο πλαίσιο μιας έκθεσης στο Κόβεντρι, καθιερώθηκε ένας εορτασμός σε ανάμνηση της πορείας της θρυλικής Λαίδης Γκοντάιβα. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονταν κάθε χρόνο στις 31 Μαΐου έως το 1826 και από το 1848 έως το 1887, ενώ αναβίωσαν και πάλι από τις αρχές του 21ου αιώνα.

Για τη Λαίδη Γκοντάιβα γράφτηκαν και πολλά δημοφιλή τραγούδια, όπως το Lady Godiva’s Operation (1968) των Velvet Underground και το Lady Godiva (1967) των Peter and Gordon, ενώ αναφορά σ’ αυτήν υπάρχει και στο τραγούδι Don’t Stop Me Now (1978) των Queen.