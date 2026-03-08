Μια μαγευτική μουσική κατάδυση στον υπέροχο κόσμο του μπελκάντο υπόσχεται η Κορίνα Λεγάκη που έρχεται στη σκηνή του Half Note Jazz Club με το Λαϊκό Μπελκάντο το Σάββατο 14 Μαρτίου μ’ ένα σύνολο εξαίρετων μουσικών.

Πασίγνωστα ελληνικά λαϊκά τραγούδια αλλά όχι μόνο, σε μια ανατρεπτική προσέγγιση που αναδεικνύει μοναδικά αυτό το μουσικό είδος, συνθέτουν ένα πρόγραμμα που θα αγαπηθεί και θα συζητηθεί, όπως αναφέρει σχετικά με το πρόγραμμα σημείωμα της παραγωγής.

Στο ίδιο σημείωμα σχετικά με το «μπελκάντο» (bel canto) αναφέρεται ότι, είναι τρόπος τραγουδιού και τρόπος μουσικής σύνθεσης. Δίνει έμφαση στην έκφραση, στο συναίσθημα, στην ομορφιά της ερμηνείας και στην μελωδία. Η καταγωγή του είναι από την όπερα, την οπερέτα και τις παραλλαγές και διασκευές θεατρικής μουσικής όπως καθιερώθηκαν στις ζωντανές παραστάσεις σε καφέ σαντάν και καφέ αμάν, στις αρχές του εικοστού αιώνα. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των τραγουδιών παντού στον κόσμο με μπελκάντο αναφορές είναι η επιμονή στην «μεγάλη» μελωδία και στα ερμηνευτικά στοιχεία με θεατρικές επιρροές και αναφορές, μαζί με στίχο που αφηγείται ιστορίες με ερωτικά πάθη και αισθηματικές εντάσεις.

Η επίδραση του μπελκάντο στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι υπήρξε έντονη και καθοριστική, σε όλες του τις εκδοχές. Από το σμυρνέικο μέχρι το λαϊκό τραγούδι των δεκαετιών του ‘50 και του ’60, με δεκάδες αριστουργηματικών συνθέσεων, στίχων και ερμηνειών.

Οι περισσότεροι – αν όχι όλοι οι – Έλληνες δημιουργοί λαϊκών τραγουδιών (Τσιτσάνης, Καλδάρας, Ζαμπέτας, Χιώτης, Πάνου, κ.ά.) έχουν αφήσει εξαιρετικά και βαθιά δημιουργικά δείγματα γραφής στο πεδίο του μπελκάντο τρόπου και ύφους.

Αλλά η επίδραση του μπελκάντο είτε άμεση είτε έμμεση (μέσα από τα τραγούδια των λαϊκών δημιουργών) έφτασε μέχρι το έργο των Μεγάλων του ελληνικού τραγουδιού -Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Ξαρχάκος, Σπανός, Πλέσσας, Κουγιουμτζής.

Η Κορίνα Λεγάκη μαζί με μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών ερμηνεύει με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο τραγούδια από τον εκθαμβωτικό κόσμο του μπελκάντο. Τραγούδια των μεγάλων Ελλήνων συνθετών και τραγουδοποιών καθώς και τραγούδια ξένων συναδέλφων τους, μαζί με κάποια παραδοσιακά, ελληνικά και διεθνή («Αχάριστη», «Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει», «Πάρε τα χνάρια μου», «Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου», «Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα», «Σε πότισα ροδόσταμο», «Τα τρένα που φύγαν»).

Τα τραγούδια του κύκλου Λαϊκό Μπελκάντο είναι μια παραγωγή της OCTAVA.

Info

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ Έναρξη 22:30

Half Note Jazz Club | Τριβωνιανού 17, Μετς

www.halfnote.gr 210 9213310