Η Κινηματογραφική Ολυμπιάδα, πιο συναρπαστική από ποτέ, επιστρέφει στο Σινέ Παράδεισος και προσφέρει ταινίες-διαμάντια μικρού μήκους, την παραμονή των βραβείων Όσκαρ, στις 13 & 14 Μαρτίου – όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Οι θεατές έχουν την ευκαιρία, μέσα σε δύο ώρες, να ταξιδέψουν πολιτιστικά και συναισθηματικά, σε Αιθιοπία, Πουέρτο Ρίκο, Μάλτα, Βέλγιο, Ιράν, ΗΠΑ, Δανία, Ισπανία, Παλαιστίνη, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία και φυσικά Ελλάδα, παρακολουθώντας τις 16 καλύτερες ταινίες της διοργάνωσης. Φυσικά, όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις, δημιουργοί από όλο τον κόσμο, αλλά και το Ηοllywood (!!) θα έχουν τα βλέμματα στραμμένα στον Κορυδαλλό και την ψηφοφορία των θεατών για το Χρυσό Μετάλλιο του Βραβείου Κοινού.

Από τους Shaquille O’Neal και Steph Curry στον Γιώργο Κωνσταντίνου

Η διεθνής ακτινοβολία του φεστιβάλ, το μοναδικό σύστημα διεξαγωγής που παραπέμπει σε αθλητική διοργάνωση με ομίλους και νοκ-άουτ, και η μεγάλη ιδέα μιας Ολυμπιάδας Κινηματογράφου, προσελκύουν πλέον τακτικά αστέρες μεγατόνων.

Κάπως έτσι, μέσα στις συμμετοχές βρίσκεται αυτή τη φορά το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «The Queen of Basketball», με παραγωγούς τους Shaquille O’Neal & Steph Curry και σκηνοθέτη τον βραβευμένο με Όσκαρ Ben Proudfoot.

Η φετινή «παρέλαση» αστέρων συνεχίζεται με την 16 φορές υποψήφια για Grammy, Björk, γνώριμη στην Ελλάδα και από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Μαζί με τη Rosalía, που κατέκτησε πρόσφατα και το βραβείο Διεθνούς Καλλιτέχνιδας της Χρονιάς, είναι υποψήφιες για το Χρυσό Μετάλλιο Καλύτερης Μουσικής και Καλύτερου Music/Dance Video για το «Berghain».

Η περσινή υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου Karla Sofía Gascón και ο εμβληματικός Eric Roberts (επίσης υποψήφιος για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου) συμμετέχουν με τις ταινίες τους «The Cause of the Accident That Started the Fire» (Ισπανία) και «Yard Saleing» (ΗΠΑ).

Στα φαβορί είναι και η ταινία «Hearts of Stone» με την πρωταγωνίστρια της τριλογίας «Το Κορίτσι με το Τατουάζ», Noomi Rapace και σκηνοθέτη τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Van Avermaet, o οποίος αναμένεται να έρθει ειδικά για το φεστιβάλ στην Αθήνα.

Ένα φεστιβάλ «βήμα» για τους Έλληνες δημιουργούς

Η Κινηματογραφική Ολυμπιάδα, με τη συνεχή διοργάνωσή της στην Αθήνα από το 2021, όταν και ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Μακρόπουλο, δίνει τη δυνατότητα σε σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς να αναμετρηθούν — και να βρεθούν έως και συνυποψήφιοι ή και νικητές — δίπλα σε αυτά τα σημαντικά διεθνή ονόματα.

Έτσι, αν και η διοργάνωση πάντα επιφυλάσσει εκπλήξεις, ξεχωρίζουν από τις ελληνικές συμμετοχές η κωμωδία «10 λεπτά» (σκηνοθεσία: Γιώργος Γάκης) με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Νατάσσα Φαίη Κοσμίδου, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για βραβεία που στο παρελθόν έχουν λάβει οι Coleman Domingo & Zoe Saldaña.

Το έντονα πολιτικό «L’ Accord» του ανερχόμενου Θανάση Κρομλίδη, με τους Σταύρο Τσουμάνη και Ακύλα Καραζήση, καθώς και το ψυχολογικό θρίλερ φαντασίας «Magma» της βραβευμένης Λίας Τσαλτά, είναι επίσης ελληνικές παραγωγές που ξεχωρίζουν. Πολλοί άλλοι Έλληνες δημιουργοί διακρίνονται επίσης στο φεστιβάλ με τις ταινίες «Ruins» (Βαγγέλης Καραμπασόγλου & Αλέξανδρος Σαουλίδης), «Amelia» (Ioannis Donev), «Dreamt» (Λευτέρης Κατραμάδος), «Shards of Time» (Αλέξανδρος Κούρος), «Photons of Love» (Αλεξία Τσουνή), «Τhe Unspoken Dance» (Κωνσταντίνος Ζήλος).

Τελετή λήξης με ενθουσιασμό και μουσική

Η τελετή λήξης στην οποία αναμένονται και σημαντικοί δημιουργοί και υποψήφιοι από το εξωτερικό, θα γίνει αμέσως μετά τις προβολές και την συζήτηση με δημιουργούς, της δεύτερης μέρας. Θα ακολουθήσει ένα after party με τους DJ Nick Zisou & Jorge Music, σε μια ευκαιρία επικοινωνίας των δημιουργών και των θεατών και μια ενθουσιώδη γιορτή για το κλείσιμο του 15ου Film Olympiad Grand Prix.

Όλες οι εκδηλώσεις, πραγματοποιούνται με την πολύτιμη στήριξη του Δήμου Κορυδαλλού, του Σινέ Παράδεισος και της ιστορικής Κινηματογραφικής Λέσχης Κορυδαλλού.

Πληροφορίες Διοργάνωσης

Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Mαρτίου, ώρα 21:00

Cine Παράδεισος, Ζάππα 4, πλησίον Μετρό Κορυδαλλού

Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό

Προβολές 6-8 ταινιών μικρού μήκους καθημερινά, Q&A με δημιουργούς, ημιτελικοί & τελικοί, απονομές, Βραβείο Κοινού

After Party: Με τους DJ Nick Zisou & Jorge Music