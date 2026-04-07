Μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη, τόσο στην ίδια, όσο και στο κοινό της Κορυτσάς στην Αλβανία, χάρισε η Κέλλυ Κελεκίδου, σε μια συναυλία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Περισσότεροι από 10.000 θαυμαστές κατέκλυσαν τον χώρο, την περασμένη εβδομάδα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή «λαοθάλασσα», που τραγουδούσε και χόρευε ασταμάτητα.

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα, ανέβηκε στη σκηνή και από την πρώτη στιγμή ξεσήκωσε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και αληθινή διασκέδαση. Ο κόσμος συμμετείχε ενεργά, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή.

Η βραδιά κορυφώθηκε στο «Γλύκα Γλύκα», όπου επικράτησε το αδιαχώρητο και το κέφι χτύπησε κόκκινο, με την ίδια να εξομολογείται, πώς σύντομα, επιστρέφει δισκογραφικά, με μια μεγάλη μουσική έκπληξη για την εν λόγω επιτυχία της! Η Κέλλυ Κελεκίδου, καθόλη τη διάρκεια της live εμφάνισής της, συνέχισε να εντυπωσιάζει, με το κοινό να μην σταματά να τραγουδά και να χορεύει μαζί της μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Κέλλυ Κελεκίδου, βιώνει μια από τις ωραιότερες καλλιτεχνικές της περιόδους, ετοιμάζοντας πολλά νέα μουσικά πράγματα, εκ των οποίων, και το remake του «Γλύκα Γλύκα», ενώ στο πλαίσια του live tour της, που έχει ήδη ξεκινήσει με τεράστια επιτυχία, σε Ελλάδα και εξωτερικό, προκαλεί sold out, με τον κόσμο να την «κατακλύζει» με κέφι και αγάπη!

Δείτε το βίντεο που ανάρτησε η τραγουδίστρια στα social media, περιγράφοντας τη συγκίνησή της, για αυτή την ξεχωριστή βραδιά στην Αλβανία.