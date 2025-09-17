Η Ιταλίδα τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι θα τιμηθεί με το Βραβείο Εμβληματικού Καλλιτέχνη (Icon Award) κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Βραβείων Λάτιν Μουσικής του Billboard.

Η τελετή απονομής των βραβείων έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί ζωντανά από το Τζέιμς Λ. Νάιτ Σέντερ στο Μαϊάμι στις 23 Οκτωβρίου στο Telemundo.

Η είδηση έγινε γνωστή αμέσως μετά την κυκλοφορία του νέου EP με τίτλο «La Mia Storia Tra Le Dita» της Λάουρα Παουζίνι την Παρασκευή.

«Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι ότι αυτή η αναγνώριση έρχεται σε μια χρονιά που, πριν καν ξέρω ότι θα την λάμβανα, είχα ήδη αποφασίσει να κυκλοφορήσω ένα άλμπουμ-φόρο τιμής στους μεγάλους τραγουδοποιούς της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής» είπε σε δήλωσή της. «Για πρώτη φορά, τραγουδάω και διασκευάζω τραγούδια που δεν είναι δικά μου ή στο στυλ μου, αλλά που ερμηνεύω με τη δική μου υπογραφή, ως φόρο τιμής σε αυτό το εμβληματικό ρεπερτόριο της μουσικής μας».

Το βραβείο Εμβληματικού Καλλιτέχνη του Billboard αποσκοπεί στην αναγνώριση εκπροσώπου της μουσικής που είναι γνωστός τόσο για την πολυετή καριέρα του όσο και για το ότι έγινε «ένας από τους πιο διακεκριμένους καλλιτέχνες στο είδος του», σύμφωνα με δελτίο τύπου.

Η Λάουρα Παουζίνι θα εμφανιστεί επίσης στην εκδήλωση.