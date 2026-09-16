Ο Λαυρέντης Διανέλλος είναι μία από τις πιο οικείες και χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου. Για πολλές γενιές θεατών υπήρξε ο πατέρας, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο καθημερινός άνθρωπος που μέσα από τις ερμηνείες του μπορούσε να μεταδώσει αυθεντικότητα, συγκίνηση και ανθρωπιά.

Είναι ο πατέρας της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην ταινία «Μανταλένα», που φεύγει από τη ζωή ανάμεσα στα παιδιά του, τα οποία του τραγουδούν για να του δώσουν χαρά την ώρα που ψυχορραγεί. Είναι ο ελαιοχρωματιστής πατέρας στην «Κάλπικη λίρα», που αγωνίζεται να θρέψει τη γυναίκα και το παιδί του, αλλά και ο πατέρας στην ταινία «Με τη λάμψη στα μάτια», που βρίσκεται μπροστά στην πιο σκληρή επιλογή της ζωής του, καθώς καλείται να αποφασίσει ποιος από τους τρεις γιους του θα ζήσει, όταν οι Γερμανοί κατακτητές απαιτούν να επιλέξει.

Κι αν ο Διανέλλος ταυτίστηκε στη συνείδηση του κοινού με τους κλασικούς και συχνά κωμικούς ρόλους, η ερμηνεία του στην ταινία «Ολοκαύτωμα» απέδειξε το μεγάλο εύρος της δραματικής του αξίας. Η ερμηνεία του ξεχώρισε και του χάρισε το Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1971, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά ενός ηθοποιού που είχε ήδη αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον ελληνικό κινηματογράφο.

Αγαπημένος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο Λαυρέντης Διανέλλος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 16 Σεπτεμβρίου 1978, αφήνοντας πίσω του μια εντυπωσιακή κινηματογραφική διαδρομή. Με τουλάχιστον 207 ταινίες στο ενεργητικό του, θεωρείται ο πιο παραγωγικός Έλληνας ηθοποιός, ενώ ιδιαίτερα ταυτίστηκε με τους ρόλους του πατέρα, στο πλευρό πολλών από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου.

Ο Λαυρέντης Διανέλλος γεννήθηκε στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας το 1911. Ήταν ένας από τους πρώτους μαθητές και συνεργάτες του Καρόλου Κουν, στη σχολή του οποίου γνώρισε και τη σύζυγό του, Φρόσω Κοκκόλα (1912-1999), ηθοποιό και τραγουδίστρια δημοτικών τραγουδιών, με την οποία απέκτησε μία κόρη.

Η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο έγινε το 1936, με τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη. Την περίοδο 1936-1940 εντάχθηκε στον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη, ενώ το 1947 συνεργάστηκε με τον θίασο του Βασίλη Λογοθετίδη. Το 1954 ξεκίνησε η συνεργασία του με τον μεγάλο κωμικό Μίμη Φωτόπουλο, η οποία κράτησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’70.

Η υποκριτική του γκάμα ήταν ιδιαίτερα ευρεία. Από το κλασικό θέατρο έως την επιθεώρηση και την ελληνική κωμωδία, ο Διανέλλος μπορούσε να κινηθεί με την ίδια άνεση σε διαφορετικά είδη και ρόλους. Ανάμεσα στις θεατρικές του εμφανίσεις ξεχωρίζουν έργα όπως η «Στέλλα Βιολάντη» του Γρηγορίου Ξενόπουλου, το «Όπως αγαπάτε» του Σαίξπηρ, ο «Δον Καμίλο» του Σωτήρη Πατατζή και «Ο καλός στρατιώτης Σβέικ» του Γιάροσλαβ Χάσεκ.

Στη μεγάλη οθόνη εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1938, στην ελληνοαιγυπτιακή παραγωγή «Δόκτωρ Επαμεινώνδας», σε σκηνοθεσία του Τόγκο Μιζραχί, με πρωταγωνιστές τον Παρασκευά Οικονόμου και τις αδελφές Καλουτά. Από το 1955 και μετά καθιερώθηκε στον ελληνικό κινηματογράφο, παίζοντας με την ίδια άνεση στο δράμα, στην κωμωδία και στο μιούζικαλ, σε δεύτερους ρόλους που, χάρη στην παρουσία του, συχνά έμεναν αξέχαστοι.

Στη διάρκεια της κινηματογραφικής του διαδρομής υποδύθηκε τον πατέρα πολλών πρωταγωνιστριών και πρωταγωνιστών. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους κατέχει η ερμηνεία του στη «Μανταλένα» (1960) του Ντίνου Δημόπουλου, δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι εμφανίσεις του στις ταινίες «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» (1960), «Ο Θόδωρος και το Δίκαννο» (1962), «Το πιο λαμπρό αστέρι» (1967) και «Η Αλίκη Δικτάτωρ» (1972).

Η βράβευσή του για το «Ολοκαύτωμα» το 1971 ήρθε να επιβεβαιώσει πως πίσω από τον αγαπημένο και αναγνωρίσιμο ηθοποιό των κωμωδιών υπήρχε ένας ερμηνευτής με σημαντικές δραματικές δυνατότητες. Ο Λαυρέντης Διανέλλος πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου 1978, ύστερα από μακροχρόνια ασθένεια, σε ηλικία 67 ετών.

Πέρα από τους ρόλους και τους αριθμούς, όμως, εκείνο που έμεινε είναι η μορφή του: ένας ηθοποιός που έγινε κομμάτι της καθημερινότητας του ελληνικού σινεμά και που, ακόμη και μέσα από τους πιο απλούς χαρακτήρες, κατάφερνε να δίνει στους ήρωές του κάτι από τη δική του ανθρωπιά.