Αν το διάσημο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ είχε χώρο για περισσότερα από ένα ονόματα, η πολυβραβευμένη ηθοποιός και τραγουδίστρια Λέα Σαλόνγκα θα το μοιραζόταν με όλους εκείνους που τη βοήθησαν να φτάσει μέχρι την κορυφή.

Η Σαλόνγκα απέκτησε το 2.855ό αστέρι στο Λος Άντζελες, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη καλλιτέχνις από τις Φιλιππίνες που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Τα αποκαλυπτήρια πραγματοποιήθηκαν στη θρυλική Hollywood Boulevard, μπροστά από το θέατρο Pantages.

«Πολύ πριν το Χόλιγουντ, πολύ πριν το Μπρόντγουεϊ, υπήρχε η Μανίλα. Αν έλεγες στη μόλις επτά χρόνων Λέα, όταν έκανε το ντεμπούτο της στο θέατρο με την παράσταση «Ο Βασιλιάς κι εγώ» στις Φιλιππίνες, ότι σχεδόν μισό αιώνα μετά θα στεκόταν στη Hollywood Boulevard, μπροστά από αυτό το ιστορικό θέατρο, περιστοιχισμένη από τόσους αγαπημένους φίλους, συγγενείς και συναδέλφους, για να αποκτήσει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, θα σου απαντούσε: “Ορίστε; Τι είναι αυτό;”», ανέφερε στην ομιλία της, χαριτολογώντας, η καταξιωμένη σταρ.

Σύμφωνα με το Rappler, η βραβευμένη με Tony ηθοποιός επισήμανε πως πίσω από τη δική της επιτυχία κρύβεται η προσπάθεια πολλών ανθρώπων.

«Καμία καριέρα δεν είναι ποτέ έργο ενός μόνο ανθρώπου. Οπότε, αν έκαναν αυτό το αστέρι αρκετά μεγάλο, θα υπήρχαν πολλά ονόματα πάνω του», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Θα ήταν οι άνθρωποι που με αγάπησαν, που στάθηκαν δίπλα μου όπως εσείς σήμερα, που με στήριξαν, με προστάτευσαν, με ενθάρρυναν, μου είπαν την αλήθεια όταν χρειαζόμουν να την ακούσω και, περιστασιακά, μου υπενθύμιζαν ότι υπάρχει ζωή και εκτός της βιομηχανίας του θεάματος. Θα ήταν οι δάσκαλοι που με δίδαξαν, οι σκηνοθέτες που με εμπιστεύτηκαν, οι συνθέτες και οι στιχουργοί που μου έδωσαν εξαιρετικούς στίχους και μουσική για να τραγουδήσω».

Δίπλα της στην τελετή βρισκόταν η μητέρα της Λιγκάγια, η οποία πίστεψε σε εκείνη από την πρώτη στιγμή. Όχι μόνο κάλυψε η ίδια τα έξοδα για τον πρώτο της δίσκο, αλλά πήγαινε στη συνέχεια στα δισκοπωλεία για να τον προωθήσει.

«Ήταν η μάνατζέρ μου για δεκαετίες, η υποστηρίκτριά μου σε όλη μου τη ζωή. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς εκείνη», σημείωσε.

Παράλληλα η πρωταγωνίστρια του «Miss Saigon» ευχαρίστησε τον αδελφό της Τζέραρντ, συνθέτη και μαέστρο, που υπήρξε ο πρώτος της παρτενέρ στο τραγούδι και ο αγαπημένος της μουσικός στη σκηνή, ενώ χαρακτήρισε τον γιο της, Νικ Τσιέν, ως τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής της.

Σημειώνεται ότι στην 45ετή διαδρομή της, ανάμεσα σε αμέτρητες διακρίσεις, η Σαλόνγκα έχει εμφανιστεί σε επίσημες εκδηλώσεις για έξι Προέδρους των Φιλιππίνων και τέσσερις των ΗΠΑ, ενώ έχει δώσει ειδικές παραστάσεις για την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

«Ελπίζω κάποια μέρα, ένα μικρό παιδί από τις Φιλιππίνες θα έρθει στο Χόλιγουντ, θα δει το όνομά μου και θα σκεφτεί: “Ίσως μπορώ να φτάσω κι εγώ έως εδώ”», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ