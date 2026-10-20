Το θεατρικό έργο του Θανάση Τριαρίδη «lebensraum» σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Μάγειρου, που απέσπασε το 1ο βραβείο στο 5ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Καλλιτεχνικού Καμπαρέ, έρχεται από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και κάθε Τρίτη στις 21:00 στο Red Jasper Cabaret Theater.

Μια νεαρή γυναίκα προσφέρεται να γίνει πειραματόζωο, έναντι χρηματικής αμοιβής, σε ένα πείραμα που διερευνά τα όρια του φόβου, της εξουσίας και της ανθρώπινης συνείδησης. Όταν ο ζωτικός χώρος της ανθρωπιάς αρχίζει να συρρικνώνεται και να καταλαμβάνεται από τη βία, τον εξευτελισμό και την κυριαρχία, πόσο μπορεί κανείς να αντισταθεί; Και, τελικά, πώς αποδεικνύεται ότι παραμένει άνθρωπος;

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Με αφορμή τη θεωρία του Lebensraum, που σημάδεψε την ιδεολογία της Ναζιστικής Γερμανίας, ο Θανάσης Τριαρίδης συνθέτει ένα έργο που ακροβατεί στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ηθική και την επιβίωση, θέτοντας αμείλικτα ερωτήματα για τα όρια της ανθρώπινης φύσης.

Μέσα στο σκηνικό ενός φαινομενικά «ανάλαφρου» βαριετέ, ξεδιπλώνεται μια αδυσώπητη αναμέτρηση του ατόμου με τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τα ηθικά του όρια. Ένα έργο που καλεί τον θεατή όχι μόνο να παρακολουθήσει, αλλά και να αναρωτηθεί τι θα έκανε ο ίδιος όταν η ανθρωπιά τίθεται υπό δοκιμασία.

Συντελεστές

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Μάγειρος

Χορογραφίες/Κινησιολογία: Ναταλία Μαρτίνη

Σχεδιασμός φωτισμών: Βαγγέλης Μάγειρος

Στίχοι: Μαριλένα Λιακοπούλου, Βαγγέλης Μάγειρος

Μουσικός επί σκηνής: ΟυσίκΧανικιάν

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Μάγειρος

Σχεδιασμός αφίσας: Άννα Παρασίδου

Επιμέλεια αφίσας: Αλέξανδρος Σούλλα

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | ArtEnsemble

Παίζουν: Άννα Παρασίδου, Ιφιγένεια Σταμπουλή, Ουσίκ Χανικιάν

Πληροφορίες

Red Jasper Cabaret Theater

Κεφαλληνίας 18, Κυψέλη

Από Τρίτη 10 Νοεμβρίου

Κάθε Τρίτη, στις 21:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Earlybird: 10 €

Online προπώληση: LEBENSRAUM | Εισιτήρια εδώ! | more.com

Τηλ. κρατήσεων: 210 8822551

Γενική είσοδος: 12 €