Ένα ξεχασμένο κομμάτι της ιστορίας των Led Zeppelin ήρθε ξανά στο προσκήνιο, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά τη δημιουργία του συγκροτήματος. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο single, η ιστορία του οποίου συνδέεται με μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της πορείας του θρυλικού συγκροτήματος.

Ένα σπάνιο single των Led Zeppelin, το οποίο το συγκρότημα είχε δώσει εντολή να καταστραφεί, ήρθε στο φως στην εκπομπή «Antiques Roadshow» με εκτιμώμενη αξία περίπου 1.000 αγγλικών λιρών. Ο δίσκος παρουσιάστηκε στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής του BBC, η οποία γυρίστηκε στο κάστρο Κερφίλι στην Ουαλία.

Στο βρετανικό τηλεοπτικό ριάλιτι σόου που μεταδίδεται από το BBC, οι εκτιμητές αντικών ταξιδεύουν σε διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου για να εκτιμήσουν αντίκες που τους φέρνουν οι κάτοικοι.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, ένας άνδρας προσκόμισε ένα αντίτυπο του single 7 ιντσών και ανέφερε στον ειδικό Μαρκ Άλουμ ότι το είχε αποκτήσει από δισκάδικο στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

«Υπάρχουν πολλοί μύθοι και ιστορίες που πλάθονται γύρω από αυτά τα θέματα και έμαθα ότι είχαν κυκλοφορήσει 500 αντίτυπα», είπε ο ειδικός.

«Αυτό συνέβη, προφανώς, επειδή υπήρχε κάποια δυσαρμονία στις σχέσεις μεταξύ του συγκροτήματος, της διοίκησης και της δισκογραφικής εταιρείας, καθώς οι Led Zeppelin δεν είχαν συμφωνήσει στην κυκλοφορία single».

Ο κάτοχος του δίσκου συμφώνησε: «Ναι, ήθελαν όλη τους τη μουσική να κυκλοφορεί σε άλμπουμ».

Ο Άλουμ δήλωσε ότι, παρά την άμεση ανάκληση των singles, ορισμένοι δεν τα επέστρεψαν.

Η ιστορία του δίσκου ανάγεται στα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος, που δημιουργήθηκε το 1968 και έγινε διάσημο με το άλμπουμ που φέρει το όνομά τους, το οποίο περιλαμβάνει τα τραγούδια Good Times Bad Times, Dazed And Confused και Communication Breakdown.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ