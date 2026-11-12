Με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα, οι επίσημοι καλεσμένοι που βρέθηκαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο Θέατρο Μαβίλη τίμησαν τους συντελεστές της παράστασης «Λευκές Νύχτες ενός Κλόουν», επιβραβεύοντας τη σκηνική τους παρουσία και τη συγκινητική θεατρική προσέγγιση ενός έργου με βαθιά ανθρώπινη διάσταση.

Η επίσημη πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του καλλιτεχνικού, θεατρικού και δημοσιογραφικού χώρου, οι οποίοι συνεχάρησαν τους δημιουργούς και τους πρωταγωνιστές για το αποτέλεσμα.

Το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, εμπνευσμένο από τη σπουδαία νουβέλα «Λευκές νύχτες» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, παρουσιάζεται στη σκηνή του Θεάτρου Μαβίλη κάθε Δευτέρα και Τρίτη, σε σκηνοθεσία και με πρωτότυπη μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη. Πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Στεφόπουλος και η Μαρία Παπαλάμπρου, ενώ συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος.

Στο video art της παράστασης συμμετέχουν οι Γιάννης Μποσταντζόγλου, Μαρίνα Ταβουλάρη, Γιάννης Ζουγανέλης και Βασίλης Κατσικονούρης.

Στην επίσημη πρεμιέρα έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Ζουγανέλης με τη σύζυγό του Ισιδώρα, ο συγγραφέας Βασίλης Κατσικονούρης, ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, ο Γιάννης Μόσχος, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου με τη σύζυγό του Δήμητρα Παπαδήμα, η Ελεονώρα Ζουγανέλη, ο Νίκος Συρίγος, ο Γρηγόρης Σαββίδης, η Λόλα Νταϊφά, η Ειρήνη Νταϊφά, ο Νίκος Αποστολόπουλος, η Ρίτα Πικρού Μωραϊτάκη, η Αθηνά Τρανούλη, η Μαρίνα Ταβουλάρη, ο Μάνος Βακούσης, ο Διονύσης Τσακνής με τη σύζυγό του Άννα Μονογιού, η Γιούλη Τσαγκαράκη, η Δήμητρα Στογιάννη, ο Μανώλης Γεραπετρίτης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Βαγγέλης Ρόκκος, η Ευγενία Αποστόλου, η Τατιάνα Παπαμόσχου, ο Μανώλης Κλωνάρης, η Σοφία Κουρτίδου, ο Γιάννης Σεβδικαλής, ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, η Άννα Ζηρδέλη, ο Γιώργος Βουδικλάρης, ο Παναγιώτης Καρμάτης, ο Γιώργος Ζώης, ο Μάνθος Καλαντζής, η Κατερίνα Χάσκα, ο Δημήτρης Γιώτης, ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ο Μαρίνος Δεσύλλας και πολλοί ακόμη εκπρόσωποι της καλλιτεχνικής ζωής.

Μια ιστορία μοναξιάς, έρωτα και ανεκπλήρωτων ονείρων

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται ένας ξεχασμένος κλόουν, ένας άνθρωπος που κουβαλά μέσα του τον πυρήνα του ντοστογιεφσκικού ήρωα: τη βαθιά μοναξιά, την ανάγκη για ονειροπόληση και τη διαρκή αναζήτηση της ευτυχίας, σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα.

Στην πορεία του συναντά μια γυναίκα, η οποία γίνεται η τελευταία του ελπίδα για ανθρώπινη επαφή, συντροφικότητα και αγάπη.

Ο Φιόντορ και η Νάστενκα συναντιούνται τυχαία και μέσα από τις στιγμές που μοιράζονται δημιουργείται ένας ιδιαίτερος δεσμός. Η μοναξιά μεταμορφώνεται σε ελπίδα, η προσμονή γίνεται όνειρο και η ανάγκη για επικοινωνία αποκτά ξανά νόημα.

Η θεατρική διασκευή του Βασίλη Κατσικονούρη επιχειρεί μια ενδιαφέρουσα μετατόπιση σε σχέση με τις ηλικίες των ηρώων της αρχικής νουβέλας, αναδεικνύοντας ακόμη εντονότερα τη μοναχικότητά τους και την αίσθηση του ανεκπλήρωτου.

Πρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τον έρωτα, την ανάγκη της ανθρώπινης επαφής και εκείνες τις συναντήσεις που, όσο σύντομες κι αν αποδεικνύονται, χαράζονται ανεξίτηλα στη μνήμη και την ψυχή μας.

Μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση, φωτίζοντας με ευαισθησία τις πιο εύθραυστες πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης και υπενθυμίζοντάς μας πως, κάποιες φορές, μία και μόνο συνάντηση μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Οι συντελεστές της παράστασης

Κείμενο: Βασίλης Κατσικονούρης

Βασισμένο στη νουβέλα «Λευκές νύχτες» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι

Σκηνοθεσία – Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης

Παίζουν: Γιάννης Στεφόπουλος, Μαρία Παπαλάμπρου, Ευθύμης Γεωργόπουλος

Συμμετέχουν στο video art: Γιάννης Μποσταντζόγλου, Μαρίνα Ταβουλάρη, Γιάννης Ζουγανέλης, Βασίλης Κατσικονούρης

Σύμβουλος δραματολόγος παράστασης: Γιώργος Βουδικλάρης

Video art και σχεδιασμός video: Παντελής Μάκκας

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέβη Κουτσοθανάση

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μακιγιάζ φωτογράφησης: Διονυσία Κωνσταντίνου

Α΄ Βοηθός σκηνοθέτη: Τάνια Ρόκκα

Β΄ Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Βαρελίδης

Οργάνωση παραγωγής: Τάνια Ρόκκα

Φωτογράφηση: Ανδρέας Σιμόπουλος, Άρης Λυχναράς

Παραγωγή: FA Art and Culture και Robin 4 Arts

Πληροφορίες παραστάσεων

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στο Θέατρο Μαβίλη. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων!

Θέατρο Μαβίλη

Δορυλαίου 10-12, Αθήνα 115 21

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Τιμές εισιτηρίων:

Α΄ Ζώνη: 20€

Β΄ Ζώνη: 18€ / 14€ (φοιτητικό, ανέργων)

Γ΄ Ζώνη: 16€ / 14€ (φοιτητικό, ανέργων)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-mavili-lefkes-nixtes-enos-klooun/?lang=el

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 645 1169

Γενικές πληροφορίες: 210 729 8930

E-mail: office@robin4arts.com

Δείτε το promo trailer της παράστασης: