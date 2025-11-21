Το Νάσβιλ υποκλίθηκε για ακόμα μια φορά στην Λέινι Γουίλσον στην 59η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής (CMA).

Στη λαμπερή εκδήλωση, η Γουίλσον, η οποία ανέλαβε και χρέη οικοδέσποινας για τρίτη φορά, αποδείχθηκε η απόλυτη κυρίαρχη κατακτώντας τη μεγαλύτερη διάκριση, το βραβείο στην κατηγορία «Διασκεδαστής της Χρονιάς», για δεύτερη φορά στην καριέρα της.

Η σταρ έφυγε από την Bridgestone Arena συνολικά με τρία έπαθλα κατακτώντας επίσης τα βραβεία στις κατηγορίες «Άλμπουμ της Χρονιάς» για το «Whirlwind» και το «Καλύτερη Τραγουδίστρια της Χρονιάς» για τέταρτη συνεχή φορά.

Μαζί με τους Ράιλι Γκριν και Έλα Λάνγκλεϊ, που επίσης κέρδισαν από τρία βραβεία, ήταν οι καλλιτέχνες με τις περισσότερες νίκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λέινι Γουίλσον είχε αποσπάσει τις περισσότερες υποψηφιότητες σε έξι κατηγορίες, ισοβαθμώντας με τις Μέγκαν Μορόνι και Έλα Λάνγκλεϊ, όπως αναφέρει το Deadline.

Στην σκηνή της τελετής απονομής βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Μορόνι, Λάνγκλεί, Κιθ Έρμπαν, Little Big Town, Μπράντι Καρλάιλ, Κέλσι Μπαλερίνι, Κένι Τσέσνι, Λουκ Κομπς, Ράιλι Γκριν και Στίβεν Γουίλσον Τζ.

Η λίστα με τους νικητές των βραβείων CMA 2025 είναι:

«Διασκεδαστής της Χρονιάς»

Λέινι Γουίλσον

«Single της Χρονιάς»

«Υου look like you love me» – Έλα Λάνγκλεϊ & Ράιλι Γκριν

«Άλμπουμ της Χρονιάς»

«Whirlwind» – Λέινι Γουίλσον

«Τραγούδι της Χρονιάς»

«Υou look like you love me» (Ράιλι Γκριν, Έλα Λάνγκλεϊ Langley, Άαρον Ρέιτιερ)

«Καλύτερη Τραγουδίστρια της Χρονιάς»

Λέινι Γουίλσον

«Καλύτερος Τραγουδιστής της Χρονιάς»

Κόντι Τζόνσον

«Συγκρότημα της Χρονιάς»

The Red Clay Strays

«Ντουέτο της Χρονιάς»

Brooks & Dunn

«Μουσικό Γεγονός της Χρονιάς»

«Pour Me A Drink» Post Malone και Μπλέικ Σέλτον

«Μουσικός της Χρονιάς»

Πολ Φράνκλιν

«Μουσικό Βίντεο της Χρονιάς»

«You look like you love me» – Έλα Λάνγκλεϊ & Ράιλι Γκριν

«Νεοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης»

Zach Top

«Βραβείο Συνολικής Προσφοράς Γουίλι Νέλσον»

Βινς Γκιλ

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ