Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Καλογερόπουλου «Λεονάρντα» στο Φουαγιέ, από την Παρασκευή 17 Απριλίου και για έξι παραστάσεις!

Η Λεονάρντα Τσιαντσιούλι, υπαρκτό πρόσωπο που έδρασε στην Ιταλία την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παίρνει σάρκα και οστά σε μια έμμετρη θεατρική παράσταση που ακροβατεί ανάμεσα στο χιούμορ και στο δράμα. Ένα δράμα καθαρό – σαν τα σαπούνια που έφτιαχνε η ομώνυμη ηρωίδα από τα θύματά της – γεγονός που την κατέταξε ως την πρώτη γυναίκα serial killer στην Ευρώπη.

Με βίντεο προβολές που ορίζουν τον σκηνικό χώρο, πρωτότυπη μουσική, τραγούδια και χορογραφίες, ξετυλίγεται το ξέφρενο ταξίδι της ζωής της Λεονάρντα, από τη γέννηση έως και τον θάνατό της.

Η παράσταση διατηρεί έντονα τα στοιχεία της μαύρης κωμωδίας και της σάτιρας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει με απόλυτο σεβασμό τα θύματα της διαβόητης αυτής γυναίκας. Μέσα από αποσπάσματα της ομολογίας της αποκαλύπτεται η στρεβλή της πεποίθηση πως, με φρικτές ανθρωποθυσίες, θα μπορούσε να προστατεύσει τον αγαπημένο της γιο από το σκοτάδι του πολέμου.

Tαυτότητα Παράστασης

Συντελεστές :

Σύλληψη – Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Καλογερόπουλος

Πρωτότυπη Μουσική: Αδριανός Νόνης

Χορογραφία: Εύη Τσακλάνου

Φωτογραφίες – Βίντεο – Γκαρσόν του Correggio: Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Make Up Artist: Αναστασία Αθανασίου

Συμπαραγωγή: HUMAN CAST

Παίζουν :

Δημήτρης Γρηγοριάδης, Γιώργος Καλογερόπουλος, Βάσω Μανδύλη

Μαρία Μιχαηλίδου, Αιμιλία Ράπτη , Μαρίνα Σωκράτη, Εύη Τσακλάνου

Super Special Guest: Σάντρα Ρόσι

Διάρκεια 80′

* Ειδικές ευχαριστίες στους πωλητές της λαϊκής αγοράς του Μεταξουργείου και στον Χριστόδουλο Μάντζαρη για την πολύτιμη συμβολή τους.

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων :

Παρασκευή 17 & 24 Απριλίου 2026, ώρα 20:30

Σάββατο 18 & 25 Απριλίου 2026, ώρα 20:30

Κυριακή 19 & 26 Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Τιμές Εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο: 10€ / 5€

Προπώληση : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/leonarnta

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Φουαγιέ

Ηρώων Πολυτεχνείου 32

Τηλ.: 210 4143310

Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες και σε χρήστες/χρήστριες αναπηρικών αμαξιδίων.