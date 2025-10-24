Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ουρές δεκάδων μέτρων σχημάτισαν Θεσσαλονικείς προκειμένου να προμηθευτούν το νέο καπέλο του ΛΕΞ με το ιδιαίτερο design και το γράμμα «Θ», το αρχικό του ονόματος της πόλης, από γνωστό κατάστημα αθλητικών ειδών στην οδό Τσιμισκή.

Το καπέλο παρουσιάστηκε επίσημα χθες το απόγευμα και ο λόγος που έγινε τόσο μεγάλος… «χαμός» δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο προϊόν προέκυψε από τη συνεργασία του ΛΕΞ με γνωστή αθλητική εταιρεία ένδυσης, με τον ράπερ να διαφημίζει το event στον λογαριασμό του στο instagram.

Το καπέλο είχε γίνει ανάρπαστο και στη συναυλία που έδωσε ο κορυφαίος ράπερ τον Ιούνιο στην Αθήνα.

Από τις 5 το απόγευμα ο κόσμος δημιούργησε ουρά στο κατάστημα στην η οποία όσο περνούσε η ώρα μεγάλωνε περισσότερο.

Πάντως, οι φαν που ανέμεναν για αρκετή ώρα να αγοράσουν το καπέλο τους… αποζημιώθηκαν από τους παραγωγούς και συνεργάτες του ΛΕΞ, Ortiz Dof Twogee, οι οποίοι είχαν αναλάβει το booth παίζοντας αντίστοιχα D.J.s set.

Πηγή: voria.gr