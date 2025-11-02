Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η Θεσσαλονίκη έζησε μια νύχτα που δύσκολα θα ξεχάσει. Περισσότεροι από 45.000 θεατές κατέκλυσαν το Καυταντζόγλειο Στάδιο για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του ΛΕΞ, του ράπερ που έχει εξελιχθεί σε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς και σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

Από νωρίς το απόγευμα, οι δρόμοι γύρω από το στάδιο είχαν γεμίσει από νέους και μεγαλύτερους, με μπλούζες που έγραφαν στίχους του, μπύρες στο χέρι και ατμόσφαιρα γιορτής. Οι πόρτες άνοιξαν στις 16:00, και μέχρι να δύσει ο ήλιος το γήπεδο είχε ήδη πλημμυρίσει.

Κάποιοι είχαν φτάσει ακόμα και από το μεσημέρι, στήνοντας ένα άτυπο pre–party με μουσική και ρυθμό στους δρόμους γύρω από το στάδιο.

Λίγο μετά τις 21:00, ο ΛΕΞ εμφανίστηκε στη σκηνή με το «3.000 στροφές», και από εκείνη τη στιγμή, το Καυταντζόγλειο σείστηκε.

Χιλιάδες φωνές ενώθηκαν, ρίμες ακούγονταν από κάθε γωνιά, και τα κινητά υψωμένα στον αέρα κατέγραφαν ένα live που θύμιζε γιορτή, αλλά και συλλογική εξομολόγηση.

Για πάνω από δύο ώρες, το κοινό κινήθηκε ασταμάτητα πάνω–κάτω, τραγουδώντας κάθε λέξη, κάθε στίχο που κουβαλάει μια ολόκληρη κουλτούρα – από τις γειτονιές μέχρι τα μεγάλα στάδια.

Ο ΛΕΞ, με την απλότητα και την ένταση που τον χαρακτηρίζουν, απέδειξε για ακόμη μια φορά πως μπορεί να γεμίσει γήπεδα χωρίς στηρίγματα από τη μουσική βιομηχανία και να γράψει τη δική του ιστορία στην πόλη που τον ανέδειξε.

Μια συναυλία–ορόσημο, που επιβεβαίωσε ότι το φαινόμενο ΛΕΞ δεν είναι απλώς μουσικό — είναι πολιτισμικό.

