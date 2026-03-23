Η τραγουδοποιός Λήδα Χαλκιαδάκη, η «Λήδα των ’70s» και ο δυναμικός ερμηνευτής Γιάννης Λεκόπουλος, παρουσιάζουν την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, τη μουσική παράσταση «Όσο βαθαίνουν οι ψυχές» με special guest τον δημιουργό Περικλή Χειλά.

Με ένα ποιοτικό και επιλεγμένο ρεπερτόριο, οι τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής σε μια ιδιαίτερη παράσταση, παρουσιάζοντας διαχρονικές επιτυχίες, στιγμές Ποίησης, αλλά και τραγούδια από την πρόσφατη δισκογραφία τους. Η μουσική αυτή συνάντηση υπόσχεται μια ξεχωριστή εμπειρία καρδιάς.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης ένα αφιέρωμα στη μεγάλη ερμηνεύτρια Δανάη Στρατηγοπούλου, μητέρα της Λήδας, τιμώντας τη διαχρονική συμβολή της στον Πολιτισμό.

Συνοδεύουν οι μουσικοί:

Γιώργος Κοντοβάς – πιάνο, ακορντεόν

Αρετή Κοκκίνου – κιθάρα, μαντολίνο

Φώτης Μυλωνάς – μπάσο, φλάουτο

Σωκράτης Γανιάρης – κρουστά

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια:120 λεπτά

Γενική είσοδος: 12€

Πολυχώρος Διέλευσις

Λέσβου 15 & Πόρου, Κυψέλη | www.dieleusis.gr

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/oso-bathainoun-oi-psyxes/

Τηλεφωνικές κρατήσεις θέσεων: 210 8613739

*Η κατανάλωση είναι προαιρετική.