Τη θλίψη της για την απώλεια του σπουδαίου ηθοποιού Δημήτρη Καλλιβωκά εξέφρασε με δήλωσή της η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Κάνοντας λόγο για έναν «ακούραστο εργάτη της Τέχνης» με μακρόχρονη και γόνιμη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, η κα Μενδώνη στάθηκε στη μοναδική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό και απηύθυνε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Καλλιβωκά, ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος, με εξαιρετικά μακρόχρονη και γόνιμη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση. Το ευρύ κοινό γνώρισε τον Δημήτρη Καλλιβωκά από τις αξέχαστες εμφανίσεις του στις ταινίες ακμής του ελληνικού κινηματογράφου, σε χαρακτηριστικούς ρόλους. Υπήρξε ερμηνευτής, με φυσική γοητεία, μεγάλη θεατρική σκευή και ιδιαίτερα δραματουργικά προσόντα. Ένας ηθοποιός που διακρίθηκε σε κορυφαίους ρόλους του ελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου, ερμηνεύοντάς τους με φυσικότητα και ευχέρεια, αλλά και αφοσίωση. Το πέρασμα του από τη σκηνή, στη μικρή και μεγάλη οθόνη, τον κατέστησε οικεία φιγούρα χωρίς να επισκιάσει τη μακρόχρονη, μοναδική προσφορά του στο θέατρο. Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ήταν άνθρωπος προσιτός, ευπροσήγορος, ακούραστος εργάτης της Τέχνης, κερδίζοντας από νωρίς -και απόλυτα δίκαια- την εκτίμηση των ομοτέχνων του και του κοινού. Η απώλειά του κλείνει μια σπουδαία διαδρομή στερώντας μας έναν ηθοποιό, από τους τελευταίους εκπροσώπους της λαμπρής γενιάς που έδωσε νέα πνοή στο ελληνικό θέατρο. Στην οικογένειά του, τους πολλούς φίλους και συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.»