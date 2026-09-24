Το πάγιο ελληνικό αίτημα για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα από τη Βρετανία και την επανένωσή τους στην Αθήνα έθεσε, με ιδιαίτερη έμφαση, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά τη διάρκεια ομιλίας της στην παράλληλη δράση που αφορούσε στην προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν ως αναπόσπαστα μέλη ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και εννοιολογικού συνόλου. Επομένως, η επανένωσή τους στην Αθήνα, δεν αποτελεί για την Ελλάδα απλώς ζήτημα κυριότητας επιμέρους έργων αλλά ζήτημα αποκατάστασης της ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι, ταυτόχρονα, ζήτημα ηθικής, επιστημονικής όσο και πολιτικής προσέγγισης» επισήμανε με νόημα και πρόσθεσε: «Η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO έχει προσφέρει το φόρουμ και το θεσμικό πλαίσιο για έναν εποικοδομητικό διάλογο καλής πίστης, μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο την εξεύρεση μιας δίκαιης και αμοιβαία αποδεκτής λύσης, σε αυτό το μακροχρόνιο ζήτημα. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί προϊόν παρανομίας ή αιτία διχασμού. Πρέπει να είναι γέφυρα διαλόγου, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης. Οι επιστροφές δεν αποτελούν το τέλος μιας σχέσης αλλά πρέπει να είναι η αρχή μιας νέας σχέσης για κοινή έρευνα, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στενής πολιτιστικής συνεργασίας».

Η υπουργός Πολιτισμού ανέφερε, επίσης πως οι επαναπατρισμοί που έχουν ήδη καταγραφεί αναδεικνύουν τον δρόμο συνεργασίας και συνεννόησης και αποτελούν πρότυπο για την επίτευξη συμφωνίας με τη Βρετανία και την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα:

«Η συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας, για την επιστροφή του θραύσματος Fagan του Παρθενώνα, αποτελεί πρότυπο καλής θέλησης και συνεργασίας των δύο κρατών. Αντίστοιχα, η επιστροφή από την Ελλάδα στην Αίγυπτο έξι πολιτιστικών αγαθών αποδεικνύει έμπρακτα τον σεβασμό που αποδίδει η Ελλάδα» σημείωσε.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διεθνή απειλή της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, ιδιαίτερα σε περιόδους ένοπλων συγκρούσεων, καθώς αυτή συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση ένοπλων και τρομοκρατικών οργανώσεων.

Για την αντιμετώπιση και των δύο αυτών περιπτώσεων, η υπουργός τόνισε ότι απαιτείται πολυεπίπεδη επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ πολιτιστικών, αστυνομικών, τελωνειακών και δικαστικών αρχών, καθώς και στενή σύμπραξη με διεθνείς οργανισμούς όπως η UNESCO, η INTERPOL, η Europol και η Eurojust.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης από τις νέες τεχνολογίες, με τη χρήση διαλειτουργικών βάσεων δεδομένων και ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης, τα οποία πρέπει πάντα να συνδυάζονται με την ανθρώπινη εμπειρογνωμοσύνη και την πολιτιστική διπλωματία.