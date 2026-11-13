Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, στην Αίθουσα του Βωμού του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης στο Ελληνικό Δημόσιο είκοσι αρχαίων αντικειμένων και δύο μεταβυζαντινών εικόνων, δωρεά της Παναγιώτας (Πανίνας) Καρπίδα-Ράζου. Η δωρήτρια, προσέφερε τη συλλογή που περιήλθε, το 1987, στην κατοχή του πατέρα της Κωνσταντίνου Καρπίδα, κατόπιν δωρεάς του συλλέκτη Αλέξανδρου Ιόλα. Το 1989, η συλλογή, μεταβιβάστηκε στην Παναγιώτα Καρπίδα-Ράζου, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα αντικείμενα της δωρεάς καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, από την Πρωτοκυκλαδική περίοδο έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα μαρμάρινο σχηματικό ειδώλιο πρωτοκυκλαδικού τύπου της Πρωτοκυκλαδικής Ι περιόδου (3200-2800 π.Χ.), δύο μαρμάρινες φιάλες και δύο μαρμάρινα ειδώλια της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου (2800-2300 π.Χ.), καθώς και ένα μαρμάρινο σχηματικό ειδώλιο ανθρώπινης μορφής της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού ΙΙ (2800-2300 π.Χ.). Είκοσι αρχαία αντικείμενα θα ενταχθούν στις μόνιμες συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Κατά την τελετή παράδοσης η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η δωρεά της κ. Καρπίδα Ράζου προς το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πράξη προσφοράς, που αναδεικνύει, έμπρακτα τη συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η απόφασή της να διαθέσει την οικογενειακή συλλογή, με αρχαιότητες από την Πρωτοκυκλαδική περίοδο έως τους ρωμαϊκούς χρόνους, καθώς και δύο σημαντικές μεταβυζαντινές εικόνες, επιτρέπει στα πολύτιμα τεκμήρια της ιστορίας μας να είναι προσβάσιμα σε όλους. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη και ιδιαίτερα ενθαρρυντική προσπάθεια. Περισσότερες από 31.000 αρχαιότητες έχουν επιστρέψει στη δημόσια θέα την περίοδο 2019-2026, μέσω δωρεών ιδιωτών, αριθμός ανεξάρτητος από τους επαναπατρισμούς πολιτιστικών αγαθών, από το εξωτερικό. Πίσω από κάθε δωρεά βρίσκεται μια προσωπική απόφαση, με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς οι συλλογές αποτελούν συχνά κομμάτι της ζωής και της οικογενειακής ιστορίας των ανθρώπων που τις διαφύλαξαν. Η επιλογή να τις μοιραστούν με την κοινωνία αποτελεί μια ουσιαστική πράξη γενναιοδωρίας και ευθύνης. Θερμές ευχαριστίες στην κυρία Καρπίδα Ράζου, αλλά και σε όλους τους ιδιώτες συλλέκτες που συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Με τις πρωτοβουλίες τους ενισχύουν τη συλλογική μας μνήμη, διασφαλίζοντας ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά παραμένει ζωντανή, προσβάσιμη, σήμερα για όλους, και αύριο στις επόμενες γενιές».

Στη συλλογή περιλαμβάνονται, χάλκινα κοσμήματα της Γεωμετρικής-Αρχαϊκής περιόδου (9ος-7ος αι. π.Χ.) και μία χάλκινη ομφαλωτή φιάλη της Αρχαϊκής-Κλασικής περιόδου (7ος-4ος αι. π.Χ.). Από τους Κλασικούς χρόνους προέρχονται δύο πήλινες γυναικείες προτομές βοιωτικού εργαστηρίου (τέλη 5ου-αρχές 4ου αι. π.Χ.), καθώς και δύο πήλινα επίχρυσα πλακίδια με ανάγλυφη παράσταση γρύπα, του 4ου αι. π.Χ. Στη συλλογή συγκαταλέγονται, ακόμη, ένα χάλκινο κράνος και ένα χάλκινο ειδώλιο του Ερμή, της Ρωμαϊκής περιόδου (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.).

Στη δωρεά περιλαμβάνονται, επιπλέον, δύο μεταβυζαντινές εικόνες, οι οποίες θα ενταχθούν στις συλλογές του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Πρόκειται για μία εικόνα με παράσταση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, του 16ου αιώνα, και μία εικόνα με θέμα την Εις Άδου Κάθοδον, του 18ου αιώνα.