Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας με τους Πρέσβεις της Ινδονησίας, της Γεωργίας και της Τουρκίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών πολιτιστικών σχέσεων και της προώθησης κοινών πρωτοβουλιών.

Στη συνάντηση με τον Πρέσβη της Ινδονησίας, Bebeb Djundjunan, εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας των δυο χωρών στον τομέα του πολιτισμού.

Συμφωνήθηκε η προετοιμασία υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, ενώ η Υπουργός διατύπωσε την πρόθεσή της να απευθύνει πρόσκληση προς τον Υπουργό Πολιτισμού της Ινδονησίας, FadliZon, για να επισκεφθεί την Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες συνέργειας, στο πλαίσιο του Καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην ανταλλαγή δράσεων σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και στην προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών, λαμβανομένης υπόψη της μακραίωνης παράδοσης της Ινδονησίας σε μορφές παραδοσιακής μουσικής, χορού και θεάτρου σκιών. Παράλληλα, δρομολογείται η ανταλλαγή γλυπτών, τα οποία θα τοποθετηθούν σε δημόσιους χώρους ως συμβολική έκφραση φιλίας.

Αντίστοιχα, με τον Πρέσβη της Γεωργίας, Levan Beridze, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επικείμενη επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού της Γεωργίας, Tinatin Ruhkadze, στην Ελλάδα. Η επίσκεψη της ομολόγου της αναμένεται να αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών και τη δημιουργία νέων προοπτικών συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται,παρουσία των δύο Υπουργών, γεωργιανή παράσταση στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Επιπλέον, συζητήθηκε η πρόταση για κοινή έκθεση ιστορικών χειρογράφων που φυλάσσονται σε πολιτιστικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες καθώς και η υλοποίηση προγράμματος μεταφράσεων λογοτεχνικών έργων. Έμφαση δόθηκε, επίσης, στη συνεργασία για την προστασία και τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω άμεσης ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με τον Πρέσβη της Τουρκίας, ÇağatayErciyes, η Υπουργός αναφέρθηκε στα συμφωνηθέντα με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, MehmetErsoy, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, καθώς και στους τρόπους υποστήριξης της υλοποίησής τους. Σε συνέχεια της υπογραφής Μνημονίου Κατανόησης στην Άγκυρα, για συνεργασία στον πολιτισμό —που περιλαμβάνει δράσεις τόσο για την πολιτιστική κληρονομιά, όσο και για τον σύγχρονο δημιουργικό τομέα— συμφωνήθηκε η διοργάνωση συνεδρίου στην Καππαδοκία, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τις δύο χώρες. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με τη συντήρηση μνημείων, όλων των ιστορικών περιόδων, καθώς και στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Αντίστοιχη διοργάνωση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί και στην Ελλάδα, το προσεχές Φθινόπωρο.

Τέλος, εξετάστηκε η προοπτική ανταλλαγής περιοδικών εκθέσεων. Από τουρκικής πλευράς προτάθηκε η παρουσίαση της έκθεσης για τον προϊστορικό αρχαιολογικό χώρο GöbekliTepe, που τώρα εκτίθεται στο Κρατικό Μουσείο του Βερολίνου, ενώ από ελληνικής πλευράς προτάθηκε η έκθεση «Οι Αμέτρητες Όψεις του Ωραίου» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου η οποία έχει παρουσιαστεί σε σημαντικούς διεθνείς προορισμούς, με μεγάλη επιτυχία.