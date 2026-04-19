Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στα Διάφανα Κρίνα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, στο Eightball, στη Θεσσαλονίκη. Καλλιτέχνες από την Αθήνα, τα Γιάννενα και τη Θεσσαλονίκη συναντιούνται στη σκηνή, δέκα χρόνια μετά, για να τιμήσουν τη ζωή, την απώλεια και τη μνήμη με έναν πιο ενιαίο και συγκινητικό τρόπο.

Στη σκηνή θα βρεθούν οι:

JESSICA / ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ / ΨΥΛΛΟΙ ΣΤ’ ΑΧΥΡΑ / NORMA THE BAND / INΣOMNIA BAND / ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ (ΑΣΤΕΙΟΙ ΑΣΤΟΙ) / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ (ΚΟΥΡΟ ΣΙΒΟ) / ΠΕΤΡΟΣ ROCKAMORA / MURIEL / ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ / ΧΑΡΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ / ΒΑΣΩ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ / ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ (ΚΑΠΠΑ)

Dj & Projections: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΟΣ

Ένα βράδυ γεμάτο αισθαντικά riffs, μελωδίες και ποίηση.

Doors: 19.00

Presale: 12€ / On spot: 15€

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την στήριξη της ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στη μνήμη του ΘΑΝΟΥ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

*After Live Party: BELLEVILLE SIN PATRON

ΨΥΛΛΟΙ ΣΤ’ ΑΧΥΡΑ:

– Ηρακλής Δαΐτσης (guitars/vocals)

– Νίκος Βρύζας (guitars/vocals)

– Γιώργος Λάλος (trumpet)

NORMA THE BAND:

– Θοδωρής Τσιρώνης (guitars/vocals)

– Γεωργία Μάντζιου (bass)

– Στέφανος Χρηστίδης (guitars)

– Κώστας Μπέλλος (guitars)

INΣOMNIA BAND:

– Γιάννης Σιαμούτας (bass)

– Τάσος Σιαμούτας (guitars)

– Διονύσης Ξαξίρης (guitars/vocals)

Artwork: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Video: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Photos: ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΗ