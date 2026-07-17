Βίντεο – Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που θαύμασαν την πορεία της αποχαιρετούν αυτή την ώρα τη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και πλήθος κόσμου έχουν συγκεντρωθεί για να πουν το ύστατο «χαίρε» σε μια γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο.

Live η κηδεία της Μάρως Κοντού: