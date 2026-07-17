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Βίντεο – Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που θαύμασαν την πορεία της αποχαιρετούν αυτή την ώρα τη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών.
Η νεκρώσιμη ακολουθία τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και πλήθος κόσμου έχουν συγκεντρωθεί για να πουν το ύστατο «χαίρε» σε μια γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο.
Live η κηδεία της Μάρως Κοντού:
Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η Μάρω Κοντού θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, εκεί όπου θα γραφτεί ο επίλογος μιας ζωής γεμάτης δημιουργία, επιτυχίες και αγάπη από το κοινό.
Η μεγάλη πρωταγωνίστρια υπηρέτησε την υποκριτική τέχνη για δεκαετίες, χαρίζοντας αξέχαστες ερμηνείες και χαρακτήρες που πέρασαν στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Η κομψότητα, το ταλέντο και η ξεχωριστή της παρουσία θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη όλων.
Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος της ηθοποιού. Η οικογένειά της έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της να ενισχύσουν με δωρεά το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», στο οποίο η Μάρω Κοντού είχε προσφέρει και από τη θέση της προέδρου.
Σήμερα η Ελλάδα αποχαιρετά μια μεγάλη κυρία της τέχνης. Μια ηθοποιό που αγαπήθηκε βαθιά και που το έργο της θα συνεχίσει να θυμίζει την αξία και τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής.
Παρόντες στο τελευταίο αντίο είναι, μεταξύ άλλων, η Άντζελα Γκερέκου, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Κοραλία Καράντη, η Έλενα Ακρίτα, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Ορέστης Ανδρεαδάκης και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.