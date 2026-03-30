Η Λίζα Κούντροου μοιράστηκε μερικές τρυφερές σκέψεις για τον αγαπημένο της φίλο και συνεργάτη, Μάθιου Πέρι.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός των Friends, η οποία πρωταγωνίστησε δίπλα στον εκλιπόντα σταρ καθ’ όλη τη διάρκεια των 10 σεζόν της σειράς, αποκάλυψε ότι σχεδόν τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, βλέπει ξανά τα επεισόδια.

«Μετά τον θάνατο του Μάθιου, υπήρχαν μαραθώνιοι [στην τηλεόραση] και ήταν πραγματικά παρήγορο να βλέπω τη σειρά», δήλωσε η διάσημη ηθοποιός κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Capital FM προσθέτοντας: «Τον βλέπω εκεί ανάμεσά μας και με κάνει να γελάω».

Η Κούντροου ανέφερε πως ο Πέρι, που έφυγε από τη ζωή το 2023 στα 54 του χρόνια, ήταν ιδιαίτερα αστείος υποδυόμενος τον Τσάντλερ Μπινγκ.

«Ήταν απίστευτα αστείος εννοώ, ο πιο αστείος. Συγγνώμη από την υπόλοιπη ομάδα, αλλά έτσι είναι!», είπε χαριτολογώντας, ενώ αποθέωσε και το υπόλοιπο πρωταγωνιστικό καστ, Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Σουίμερ και Ματ ΛεΜπλάνκ, λέγοντας πως όλοι την κάνουν να «λιώνει στα γέλια».

Όπως εξομολογήθηκε στη συνέχεια, όσο διαρκούσαν τα γυρίσματα σχεδόν ποτέ δεν σταματούσε για να δει κάποιο επεισόδιο στη μικρή οθόνη.

«Δεν έβλεπα κάθε επεισόδιο την εποχή των γυρισμάτων. Είχα μικρό παιδί τότε και βασικά κανείς μας δεν τα έβλεπε», θυμήθηκε.

«Λέγαμε: “Α, είναι στις οκτώ το βράδυ της Πέμπτης;”. Η ώρα προβολής ήταν πολύ νωρίς για εμάς», συνέχισε.

Σχολιάζοντας τον αντίκτυπο των Friends, η Κούντροου εξήγησε πως, αν και δεν έπαιρνε τη σόουμπιζ «πολύ στα σοβαρά», τελικά συνειδητοποίησε «πόσο πολύτιμη είναι αυτή η μορφή ψυχαγωγίας [στην τηλεόραση] με ένα γέλιο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα». Και συμπλήρωσε: «Είναι σημαντική και λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά».

Μετά τον θάνατο του Πέρι, η σταρ των Friends μοιράστηκε μια ακόμη συγκινητική λεπτομέρεια που τη συνδέει μαζί του. Καλεσμένη στην εκπομπή της Ντρου Μπάριμορ τον περασμένο Ιανουάριο, έκανε γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής του The Whole Ten Yards της είχε αφήσει ένα σημείωμα μέσα σε ένα διακοσμητικό βάζο για μπισκότα που είχε πάρει ως αναμνηστικό από τη σειρά.

«Ο Μάθιου μου το χάρισε στο τέλος του τελευταίου μας επεισοδίου. Πρόσφατα βρήκα το σημείωμα που είχε κρύψει μέσα για μένα. Δεν το είχα ανοίξει ποτέ, ούτε είχα κοιτάξει το περιεχόμενό του. Κι όμως, είχε αφήσει κάτι εκεί και το είχα ξεχάσει τελείως», σημείωσε.

Και παρόλο που δεν αποκάλυψε το περιεχόμενο του σημειώματος, η ηθοποιός πρόσθεσε με συγκίνηση: «Η στιγμή που συμβαίνει κάτι, είναι το παν».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ