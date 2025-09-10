Ο Ντουέιν Τζόνσον ετοιμάζεται για μία ακόμη αλλαγή στην εμφάνισή του.

Κατά τη διάρκεια της σειράς συζητήσεων «In Conversation With…» του 50ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό θέατρο «Royal Alex» τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο σταρ μίλησε για την καριέρα του, από την επαγγελματική πάλη μέχρι τις ταινίες δράσης και τις περιπέτειες για όλη την οικογένεια, όπως η σειρά «Fast & Furious» και το «Moana».

Αφού πρωταγωνίστησε στην επερχόμενη ταινία της A24, «The Smashing Machine», υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπένι Σάφντι, ο Τζόνσον θα «συνεργαστεί» ξανά με τον σκηνοθέτη για το νέο του πρότζεκτ, όπως αποκάλυψε στον διευθύνοντα σύμβουλο του Φεστιβάλ, Κάμερον Μπέιλι.

«Θα κάνουμε μια ταινία που ονομάζεται «Lizard Music» και θα βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα του Daniel Pinkwater», ανέφερε.

Ο ρόλος του, όπως εξήγησε ο Τζόνσον, αφορά «έναν πολύ ιδιότροπο και εκκεντρικό 70άρη που ονομάζεται Chicken Man. Και ο καλύτερός του φίλος είναι… ένα κοτόπουλο».

Dwayne Johnson Says Weight Loss Is for New Acting Role; He’s Playing a 70-Year-Old Man Whose Best Friend Is a Chicken: ‘I Still Have a Long Way to Go’ https://t.co/LiUqrq4T2l — Variety (@Variety) September 8, 2025

Καθώς το κοινό του Φεστιβάλ γελούσε, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί έχω την ευκαιρία να μεταμορφωθώ ξανά, όπως έκανα στο “Smashing Machine”. Ανυπομονώ».

Ο Χολιγουντιανός σταρ επιβεβαίωσε ότι τώρα προσπαθεί να χάσει βάρος εν όψει της ταινίας «Lizard Music». Για τον ρόλο του Chicken Man, αστειεύτηκε ότι τρώει «λιγότερο κοτόπουλο». «Είμαι στη φάση που προσπαθώ να χάσω κιλά. Έχω ακόμα πολύ δρόμο», συμπλήρωσε.