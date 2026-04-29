Η βραβευμένη με Όσκαρ Λόρα Ντερν προστίθεται στο καστ της τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του HBO «The White Lotus» έπειτα από την αιφνιδιαστική αποχώρηση της Ελένα Μπόναμ Κάρτερ, λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων.

Η ηθοποιός είναι στενή φίλη και επί σειρά ετών συνεργάτιδα του δημιουργού της σειράς, Μάικ Γουάιτ. Σύμφωνα με το Deadline, δεν θα αναλάβει τον ρόλο της Μπόναμ Κάρτερ αλλά θα υποδυθεί έναν ολοκαίνουργιο κεντρικό χαρακτήρα, γραμμένο ειδικά για εκείνη. Αυτή θα είναι η πιο πρόσφατη συνεργασία τους μετά την ταινία του 2007 «Year of the Dog» καθώς και τη σειρά του HBO «Enlightened (2011-13), την οποία συνδημιούργησαν και πρωταγωνίστησε η Ντερν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διάσημη ηθοποιός δεν είναι άγνωστη στο σύμπαν του «The White Lotus», καθώς είχε κάνει μια σύντομη φωνητική εμφάνιση στη 2η σεζόν της σειράς μυστηρίου ως Abby, η εν διαστάσει σύζυγος του Dominic Di Grasso (Μάικλ Ιμπεριόλι).

Η 4η σεζόν ακολουθεί μια νέα ομάδα επισκεπτών και εργαζομένων του «White Lotus» στη διάρκεια μιας εβδομάδας στη Γαλλία, με φόντο το Φεστιβάλ των Καννών.

Μαζί με την Ντερν θα συμπρωταγωνιστήσουν οι Βενσάν Κασέλ (Vincent Cassel), Στιβ Κούγκαν (Steve Coogan), Κάλεμπ Τζόντε Έντουαρντς (Caleb Jonte Edwards), Ντίλαν Ένις (Dylan Ennis), Κοραντέν Φιλά (Corentin Fila), ‘Αρι Γκρέινορ (Ari Graynor), Μαρίσα Λονγκ (Marissa Long), Αλεξάντερ Λούντβιχ (Alexander Ludwig), Κρις Μεσίνα (Chris Messina), Κούμαϊλ Ναντζιάνι (Kumail Nanjiani) και Νάντια Τερεσκίεβιτς (Nadia Tereszkiewicz).

Το καστ συμπληρώνουν οι Κλόι Μπένετ (Chloe Bennet), Σάντρα Μπέρνχαρντ (Sandra Bernhard), Χέδερ Γκράχαμ (Heather Graham), Μαξ Γκρίνφιλντ (Max Greenfield), Φρίντα Γκούσταβσον (Frida Gustavsson), Τζάραντ Πολ (Jarrad Paul), Ρόζι Πέρεζ (Rosie Perez), Μπεν Σνέτζερ (Ben Schnetzer) και Λόρα Σμετ (Laura Smet).

Εκτός από το σενάριο και τη σκηνοθεσία ο Μάικ Γουάιτ συμμετέχει και στη ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τους Ντέιβιντ Μπέρναντ (David Bernad) και Μαρκ Καμίν (Mark Kamine).

Το σκηνικό της παραγωγής έχει στηθεί στη Γαλλική Ριβιέρα, με τα γυρίσματα να εξελίσσονται στις Κάννες, το Σεν Τροπέ και το Μονακό. Αν και ορισμένα από αυτά θα γίνουν στο Παρίσι, η ιστορία θα παραμείνει επικεντρωμένη στην Κυανή Ακτή.

