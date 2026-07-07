Δεκαπέντε χρόνια μετά τη συμμετοχή της σε ένα από τα πιο επιτυχημένα dance τραγούδια της δεκαετίας, η Βρετανίδα τραγουδίστρια Λόρεν Μπένετ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 37 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσαν τα μέλη του πρώην συγκροτήματός της, G.R.L., μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια της αγαπημένης μας Λόρεν. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει και δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν πόσο σημαντική ήταν για εμάς», έγραψαν, προσθέτοντας ότι θα θυμούνται για πάντα την αγάπη, το γέλιο και τις αμέτρητες στιγμές που μοιράστηκαν μαζί της, ενώ τόνισαν πως η παρουσία της άγγιξε τις ζωές πολλών ανθρώπων και η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή.

Σύμφωνα με το BBC, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της, ενώ ούτε οι εκπρόσωποί της έχουν προχωρήσει σε κάποια δημόσια δήλωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη G.R.L. (@grl)



Η Λόρεν Μπένετ έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τη συμμετοχή της στο «Party Rock Anthem» των LMFAO, το τραγούδι που κυριάρχησε στα παγκόσμια charts το 2011. Το κομμάτι παρέμεινε για έξι συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100 και κατατάσσεται από το Billboard στην πέμπτη θέση των πιο επιτυχημένων τραγουδιών όλων των εποχών. Η ίδια συμμετείχε και στο επίσημο βιντεοκλίπ, το οποίο σήμερα έχει ξεπεράσει τις 2,5 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το 2014 εντάχθηκε στο γυναικείο ποπ συγκρότημα G.R.L., που δημιουργήθηκε ως η νέα εκδοχή των The Pussycat Dolls, μαζί με τις Πόλα Βαν Όπεν, Νατάσα Σλέιτον, Σιμόν Μπατλ και Έμαλιν Εστράδα. Το συγκρότημα γνώρισε επιτυχία με το «Ugly Heart», ενώ την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με τον Pitbull στο τραγούδι «Wild Wild Love».

Η πορεία των G.R.L. ολοκληρώθηκε το 2015, λίγους μήνες μετά τον θάνατο της Σιμόν Μπατλ, η οποία είχε βάλει τέλος στη ζωή της.

Εκτός από τη δισκογραφική της πορεία, η Λόρεν Μπένετ συμμετείχε και στα soundtrack των ταινιών «Date Night» και «21 Jump Street», αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα τόσο στη μουσική όσο και στον κινηματογράφο.