Μια μουσικό ποιητική παράσταση μια χαμηλόφωνη ξενάγηση στις μουσικές ιστορίες του Λουδοβίκου των Ανωγείων με τραγούδια και παραμύθια

μια νοσταλγική αναφορά σε πρόσωπα που μας καθόρισαν

Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων εμφανίζεται το 1985 με το άλμπουμ «Μοιρολόγια». Τραγούδια λύπης, λόγια γυναικών για το θάνατο αγαπημένων προσώπων από το ορεινό χωριό του, τ’ Ανώγεια της Κρήτης.

Ο Μάνος Χατζιδάκις στο πρόσωπο του Λουδοβίκου ανακάλυψε αυτό το ιδιόμορφο είδος τραγουδιού που σε λυτρώνει με το να σε λυπεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κρήτης ο Λουδοβίκος μ’ ένα μαντολίνο μελοποίησε και τραγούδησε μοναδικά τα μοιρολόγια. Όπου εμφανίζεται ο κόσμος κλαίει. Αυτή του η ικανότητα να συγκινεί, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Με τα 13 άλμπουμ που έχει γράψει μέχρι τώρα, πάντα στο μοναχικό του δρόμο, γράφει και τραγουδεί τον έρωτα, εκείνον που δε φαίνεται. Λέει: «για την αγάπη ανάβουμε δύο κεριά, ένα στην ανάμνηση κι ένα στην προσδοκία».

Ο Μάνος Χατζιδάκις έλεγε ότι «ο Λουδοβίκος είναι μία μουσικοποιητική παρουσία. Ο ήχος του έρχεται από το άρωμα του κρητικού βουνού και δεν κολακεύει εύκολα αισθήματα. Η μουσική του είναι λαϊκή, βγαλμένη από ακριβό φίλτρο».

Στη φωνή η Μαρίνα Δακανάλη και ο Λουδοβίκος των Ανωγείων

Στην κιθάρα ο Δημήτρης Καραμούζας ,

Στη φυσαρμόνικα ο Μανόλης Μπαρδάνης ,

Στο φλάουτο η Σοφία Μαυρογενίδου

Στο θεατρικό μονόλογο η ηθοποιός Εμμανουέλα Μαργιούλα

Συμμετέχει η Χορωδία του Ωδείου Μυθωδία υπό την διεύθυνση της Μαρουλίας Κοντού

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026

Ανοικτό Θέατρο Λευκών

Έναρξη 21:00

Προπώληση 15 €

Ταμείο εισόδου 18 €

Μειωμένο άνεργοι με δελτίο ανεργίας , Α.Μ.Ε.Α 10€

Με την ευγενική υποστήριξη των : ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ & Μ.Ε.Ε.Α.Σ. ΥΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ

Προπώληση

Παροικιά:

Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Τηλέφωνο: 22840 22247

Παροικιά:

Βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Τηλέφωνο: 2284027781

Νάουσα:

Ταντάνης Ανάργυρος – Είδη Δώρων, Τηλέφωνο: 22840 51261

Λεύκες

Φουρνος “ΣΤΡΑΤΗΣ” Αρτοποιείο – Φούρνος, Λεύκες.

22840 44090

Οργάνωση παραγωγής Συναύγεια Art , Βίκυ Παρασκευοπούλου

Βάρδια live 2 , Πάυλος Παυλίδης , Νικολέτα Στραχίνη , Νίκος Μοδιώτης