Σε μία σπάνια συνέντευξη, το πρώην μέλος των One Direction Λούις Τόμλινσον αποκάλυψε πως βίωσε τη πατρότητα στην ηλικία των 24 ετών.

Ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης, ο οποίος έχει έναν γιο 9 ετών, τον Φρέντι Ρέιν, με την πρώην σύντροφό του, Μπριάνα Γιούνγκγουερθ σημείωσε, καλεσμένος στο podcast «The Diary Of A CEO», ότι ένιωθε «απόλυτα σίγουρος» για τον νέο του ρόλο.

«Πάντα ένιωθα έναν απέραντο ενθουσιασμό γι’ αυτό, ακόμη και από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Επίσης η αλήθεια είναι, ότι ένιωθα και απόλυτη σιγουριά, ανέφερε ο Τόμλινσον.

«Eίχα την αίσθηση ότι θα γινόμουν ένας καλός πατέρας. Ήθελα πραγματικά να το κάνω και να αναλάβω αυτόν τον ρόλο» πρόσθεσε.

Ο διάσημος τραγουδιστής στη συνέχεια εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Φρέντι, λέγοντας ότι είναι το «πιο γλυκό παιδί» ενώ η καλοσύνη του, είναι ο λόγος που νιώθει «βαθιά υπερηφάνεια», σύμφωνα με το People.

«Είναι απλά το πιο γλυκό παιδί. Είναι τόσο ευγενικός. Θα μπορούσα να βουρκώσω μόνο που το σκέφτομαι τώρα. Αυτό είναι που με κάνει να νιώθω βαθιά υπερήφανος», τόνισε ο τραγουδιστής και μουσικός.

Συνεχίζοντας τη συγκινητική του εξομολόγηση μοιράστηκε τις σκέψεις του για την ηλικία και τον αντίκτυπο που έχει ο γιος του στην ψυχολογία του.

«Είμαι 33 ετών, με λίγα γκρίζα μαλλιά και αρχίζω να συνειδητοποιώ λίγο περισσότερο την ηλικία μου, νιώθω λίγο μεγαλύτερος. Δεν υπάρχει τίποτα που να με κάνει να νιώθω καλύτερα από τη στιγμή που πάω να τον πάρω από το σχολείο. Είμαι ένας νέος μπαμπάς» αστειεύτηκε. «Για αυτή την ηλικιακή ομάδα, είμαι ακόμα νέος μπαμπάς. Οπότε ναι, είναι καλό και για το εγώ μου», συμπλήρωσε.

Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι αρνείται να βγάζει φωτογραφίες με τους θαυμαστές του όταν είναι με τον γιο του.

«Όποτε είμαι με τον γιο μου, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα [να βγάλω φωτογραφία]. Απλά δεν πρόκειται να συμβεί», υπογράμμισε.

«Δεν περνάω αρκετό χρόνο μαζί του ούτως ή άλλως. Πάντα ισορροπώ τον χρόνο μου μεταξύ της περιοδείας και των επισκέψεων στον Φρέντι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε, απλά λέω όχι κάθε φορά», κατέληξε.