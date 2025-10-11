Ο Αμερικανός ηθοποιός Λουκ Πέρι, ο οποίος έγινε γνωστός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ως Ντίλαν ΜακΚέι στη δημοφιλή νεανική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του ’90 «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» («Beverly Hills, 90210»), γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή πριν από 59 χρόνια. Ο πολλά υποσχόμενος ηθοποιός έφυγε πρόωρα από τη ζωή στις 27 Φεβρουαρίου του 2019, έπειτα από «σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο».

Η σειρά «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» αγαπήθηκε ιδιαίτερα και στην Ελλάδα και το ζευγάρι Ντίλαν – Μπρέντα (Σάνεν Ντόχερτι) άφησε εποχή στο νεανικό κοινό, με τον γοητευτικό ηθοποιό να πρωταγωνιστεί σε δέκα σεζόν της αγαπημένης σειράς.

Τα πρώτα καλλιτεχνικά βήματα του Λουκ Πέρι

Ο Κόι Λούθερ Πέρι ο 3ος, γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1966 στο Μάνσφιλντ του Οχάιο. Μόλις τελείωσε το σχολείο στη γενέτειρά του, εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το όνειρό του ως ηθοποιός. Έκανε διάφορες δουλειές για να τα βγάλει πέρα, όπως εργάτης σε ασφαλτοστρώσεις δρόμων, και σε εργοστάσιο κατασκευής κλειδαριών.

Το 1985 έπαιξε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού των Twisted Sister «Be Chrool to Your Scuel» και το 1988 άρχισε να συμμετέχει σε επεισόδια δημοφιλών καθημερινών τηλεοπτικών σειρών.

Ο Λουκ Πέρι στη μικρή οθόνη

Τη δεκαετία του ‘90 έγινε νεανικό είδωλο για τον ρόλο του γόη Ντίλαν ΜακΚέι, στην τηλεοπτική σειρά «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» («Beverly Hills, 90210»), που εκτυλίσσεται στο κοσμικό Μπέβερλι Χιλς.

Συνέχιζε να παίζει στις σειρές «Oz» (2001-2002), «Jeremiah» (2002-2004), «Windfall» (2006), «John from Cincinnati» (2007) και «Body of Proof» (2012-2013). Επίσης, δάνεισε τη φωνή του σε σειρές κινουμένων σχεδίων («Mortal Kombat: Defenders of the Realm», «The Legend of Calamity Jane», «The Incredible Hulk» κ.ά.).

Η διαδρομή του στον κινηματογράφο

Στον κινηματογράφο ξεχώρισε για τις ερμηνείες του στις ταινίες «8 Δευτερόλεπτα για τη Δόξα» («8 Seconds», 1994) του Τζον Άβιλντσεν, «Το πέμπτο στοιχείο» («The Fifth Element», 1997) του Λικ Μπεσόν και «Κάποτε … στο Χόλιγουντ» («Once Upon a Time in Hollywood», 2019) του Κουέντιν Ταραντίνο.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2019 υπέστη «σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο», σύμφωνα με τον ατζέντη του, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς «Riverdale», στην οποία συμμετείχε από το 2017. Νοσηλεύτηκε σε Νοσοκομείο του Λος Άντζελες, αλλά δεν απέφυγε το μοιραίο, που συνέβη στις 4 Μαρτίου 2019.

Στις τελευταίες του στιγμές βρέθηκαν δίπλα του τα παιδιά του Τζακ και Σόφι, η αρραβωνιαστικιά του Γουέντι Μάντισον Μπάουερ, η πρώην σύζυγός του Μίνι Σαρπ, η μητέρα του και τα δύο αδέλφια του.