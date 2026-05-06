Η παράσταση «LuLe» της Κατερίνας Μπιλιούρη και του Βασίλη Τσιάκα ανεβαίνει για πέντε μοναδικές παραστάσεις στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός, με πρεμιέρα την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή σκηνική performance που παντρεύει την τέχνη του θεατρικού κλόουν με τη σιωπηλή αφήγηση, δημιουργώντας έναν ιδιότυπο κόσμο όπου το σώμα, το βλέμμα και η κίνηση μετατρέπονται σε βασικά μέσα έκφρασης.

Χωρίς τη χρήση λόγου, αλλά με έντονη σωματικότητα και ευαισθησία, οι χαρακτήρες οδηγούν το κοινό σε μια παράξενη, σχεδόν ονειρική πραγματικότητα — έναν τόπο όπου οι ίδιοι μοιάζουν περισσότερο να καθοδηγούνται παρά να καθοδηγούν. Το χιούμορ συναντά την ποίηση και το παράλογο, συνθέτοντας μια εμπειρία που κινείται ανάμεσα στο παιχνίδι και τον υπαρξιακό στοχασμό.

Παραστάσεις: Από την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 έως την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026.

Λίγα λόγια για το έργο:

Δύο χαρακτήρες βρίσκονται, χωρίς να το γνωρίζουν, να συγκατοικούν στο ίδιο διαμέρισμα. Καθώς οι διαδρομές τους διασταυρώνονται, γεννιούνται συγκρούσεις, παρεξηγήσεις αλλά και στιγμές απρόσμενης οικειότητας. Ο καθένας κουβαλά τα δικά του προσωπικά όνειρα, τις ελπίδες και τις επιθυμίες του, αναζητώντας έναν δρόμο προς κάτι καλύτερο.

Παράλληλα, μια «ανώτερη δύναμη» φαίνεται να καθορίζει τη ροή των γεγονότων, επηρεάζοντας τις κινήσεις, τις επιλογές και τη μεταξύ τους σχέση. Οι δύο ήρωες, αν και φαινομενικά αντίθετοι, καλούνται να συνυπάρξουν και σταδιακά να ανακαλύψουν ο ένας τον άλλον μέσα από το χάος και την τρυφερότητα της συνύπαρξης. Στην πορεία αυτή, έρχονται αντιμέτωποι με τη βαθιά μοναξιά και απομόνωση που συχνά κρύβεται πίσω από την καθημερινότητα.

Μέσα από αυτή τη διαδρομή, η παράσταση θέτει ένα διακριτικό αλλά καίριο ερώτημα: Πόσο ελεύθεροι είμαστε τελικά στις επιλογές μας; Και ποιος είναι αυτός που κρατά τα νήματα;

Ταυτότητα της παράστασης:

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσιάκας, Κατερίνα Μπιλιούρη

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ερατώ Πίσση

Βοηθός Σκηνοθετών: Ναυσικά Κοριαλού

Μουσική- Ενορχήστρωση: ΝίκοςΚολιούσης, Καραβάνιες

Φωτισμοί: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Φωτογραφίες – Trailer: Θεολόγος Καραγιαννόπουλος, Κατερίνα Κρίστο

Παραγωγή: Χορησσία

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Νατάσα Παππά

Βοηθοί Παραγωγής: Θάνος Τριανταφύλλου, Κατερίνα Κρίστο

Επί σκηνής: Βασίλης Τσιάκας, Κατερίνα Μπιλιούρη

Οι πρόβες της παράστασης πραγματοποιήθηκαν στον χώρο Καταπactή.

Πληροφορίες:

Χώρος: Μικρός Κεραμεικός [Ευμολπιδών 13, Αθήνα | Σταθμός Μετρό Κεραμεικός]

Τηλ: 210 34 54 831

Ημέρα/ώρα παραστάσεων: Πέμπτη στις 21:15

Διάρκεια: 55 λεπτά [χωρίς διάλειμμα]

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 13 ευρώ

Φοιτητικό/Aνέργων/ΑμεΑ/Άνω των 65: 11 ευρώ

Ατέλεια από το ταμείο: 8 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.ticketservices.gr/event/mikros-kerameikos-lule/?lang=el