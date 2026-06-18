Για περισσότερα από 500 χρόνια, το λοξό βλέμμα της Αφροδίτης πυροδοτούσε ατέρμονες συζητήσεις. Τώρα, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο Σάντρο Μποτιτσέλι δεν χρησιμοποίησε καθόλου «καλλιτεχνική αδεία» στον εμβληματικό του πίνακα «Η Γέννηση της Αφροδίτης».

Ο θρυλικός καλλιτέχνης ενδέχεται να αποτύπωσε πιστά τα ανεπαίσθητα σημάδια της καταστροφικής ασθένειας που σκότωσε τη μούσα του, δεκαετίες προτού η σύγχρονη ιατρική μπορέσει να την εξηγήσει. Οι ερευνητές πιστεύουν πλέον ότι το βλέμμα αυτό αντανακλούσε μια σοβαρή πραγματική ιατρική πάθηση από την οποία έπασχε η γυναίκα που ενέπνευσε έναν από τους πιο διάσημους πίνακες στην ιστορία.

Θεωρείται ευρέως ότι το μοντέλο ήταν η Σιμονέτα Βεσπούτσι, η θρυλική καλλονή από τη Φλωρεντία που γοήτευσε την αναγεννησιακή Ιταλία και προφανώς τον ίδιο τον Μποτιτσέλι. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου αναφέρουν ότι το ελαφρώς ασύμμετρο βλέμμα της μπορεί να προκλήθηκε από αδένωμα της υπόφυσης, έναν συνήθως καλοήθη όγκο του εγκεφάλου που αναπτύσσεται στον αδένα της υπόφυσης.

Τα ευρήματα βασίζονται σε μια θεωρία που η ομάδα είχε προτείνει για πρώτη φορά πριν από επτά χρόνια. Μετά την εξέταση πρόσθετων ιστορικών εγγράφων, οι ερευνητές πιστεύουν τώρα ότι ένας διογκούμενος όγκος στην υπόφυση προκάλεσε πιθανότατα την επείγουσα ιατρική κατάσταση που στοίχισε τη ζωή στη Σιμονέτα σε ηλικία μόλις 23 ετών, ανατρέποντας τη μακροχρόνια πεποίθηση ότι πέθανε από φυματίωση.

«Είναι πιθανό η ακανόνιστη θέση των ματιών στη Γέννηση της Αφροδίτης, ο “στραβισμός”, ο οποίος αργότερα θεωρήθηκε χαρακτηριστικό ευσέβειας και ομορφιάς, να προκλήθηκε από τον όγκο της υπόφυσης», δήλωσε στη νέα μελέτη ο επικεφαλής συγγραφέας Πάολο Ποτσίλι.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η Σιμονέτα ενδέχεται να υπέστη αποπληξία του όγκου, μια επικίνδυνη κατάσταση κατά την οποία η αιμορραγία ή το πρήξιμο στο εσωτερικό του όγκου μετατρέπεται σε επείγον ιατρικό περιστατικό.

Για αιώνες, οι ιστορικοί τέχνης απέδιδαν σε μεγάλο βαθμό το «πλανώμενο» βλέμμα της Αφροδίτης σε συμβολισμούς, υποστηρίζοντας ότι ο Μποτιτσέλι το ζωγράφισε εσκεμμένα ως δείγμα ομορφιάς ή θρησκευτικής αφοσίωσης. Ωστόσο, μετά την ανάλυση πέντε πορτρέτων που πιστεύεται ότι απεικονίζουν τη Σιμονέτα με τη χρήση λογισμικού αναγνώρισης προσώπου, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το χαρακτηριστικό αυτό ίσως ήταν κρυμμένο σε κοινή θέα.

Η ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσε επίσης την προηγούμενη θεωρία τους ότι η νεαρή γυναίκα έπασχε από έναν ορμονοεκκριτικό όγκο της υπόφυσης. Η ομάδα πιστεύει ότι ο ίδιος όγκος μπορεί να εξηγήσει και τον τραγικό θάνατο της Σιμονέτα, η οποία πέθανε σε ηλικία μόλις 23 ετών μετά από ξαφνική αδιαθεσία.

«Επιστολές μεταξύ του Πιέρο Βεσπούτσι και του Λαυρέντιου των Μεδίκων σχετικά με τις τελευταίες ημέρες της Σιμονέτα περιγράφουν πώς κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός χορού και στη συνέχεια ξεκουραζόταν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, υποφέροντας από τρομερούς πονοκεφάλους, παραισθήσεις, εμετούς και υψηλό πυρετό», δήλωσε η πρώτη συγγραφέας, Δρ. Ντομιτσιάνα Ναρντέλι. «Αυτά είναι όλα συμπτώματα ενός ραγδαία αναπτυσσόμενου όγκου της υπόφυσης».

Οι ίδιοι εικάζουν επίσης ότι ο έντονος χορός στη δεξίωση, ή, σενάριο ακόμα πιο ζοφερό, μια υποτιθέμενη επίθεση από τον Αλφόνσο Β΄ της Αραγονίας, Δούκα της Καλαβρίας, θα μπορούσε να έχει πυροδοτήσει το μοιραίο επεισόδιο.

Η ανάλυση προσώπου υπέδειξε επίσης ένα ακόμα πιθανό στοιχείο.

«Το “Αλληγορικό Πορτρέτο Γυναίκας” του Μποτιτσέλι δείχνει μια γυναίκα, το μοντέλο είναι η Σιμονέτα Βεσπούτσι, να βρίσκεται σε κατάσταση γαλουχίας, κι όμως γνωρίζουμε ότι δεν είχε παιδιά», δήλωσε η Ναρντέλι. «Αυτός είναι ένας αναπάντεχος τρόπος απεικόνισης και πιστεύουμε ότι αυτό, μαζί με τις αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προσώπου, θα μπορούσε να δείχνει τα πραγματικά σωματικά συμπτώματα ενός αδενώματος που εκκρίνει προλακτίνη και αυξητική ορμόνη».

Γνωστή στην κοινωνία της Αναγέννησης ως “La Sans Par” («Η Ασύγκριτη»), η Σιμονέτα δοξάστηκε για την ομορφιά, τη διάνοια και τη χάρη της, αποτελώντας μία από τις πιο θαυμαστές γυναίκες της Φλωρεντίας, παρά τη σύντομη ζωή της.

Η γοητεία που ασκούσε στον Μποτιτσέλι διήρκεσε πολύ μετά τον θάνατό της. Ο καλλιτέχνης ήταν τόσο αφοσιωμένος στη μούσα του, που ζήτησε να ταφεί στα πόδια της όταν πέθανε το 1510, ένας τελευταίος φόρος τιμής στη γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έμελλε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στην ιστορία της τέχνης.

Όπως αποδεικνύεται, η Αφροδίτη δεν έριχνε απλώς ένα λοξό βλέμμα στον κόσμο. Ίσως αποκάλυπτε σιωπηλά μια σπαρακτική διάγνωση καθ’ όλη τη διάρκεια.

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται λίγους μήνες αφότου ένα άλλο μυστήριο της Αναγέννησης έγινε πρωτοσέλιδο. Όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Post τον Νοέμβριο, ένας σκονισμένος πίνακας που πέρασε χρόνια κρυμμένος κάτω από έναν πάγκο εργασίας σε γκαράζ πουλήθηκε για περίπου 750.000 δολάρια, αφότου οι ειδικοί τον αναγνώρισαν ως ένα χαμένο έργο του Πιέτρο Περουτζίνο, ενός διάσημου αναγεννησιακού ζωγράφου που εργάστηκε μαζί με τον Μποτιτσέλι στην Καπέλα Σιστίνα μεταξύ 1480 και 1482.

Το ξεχασμένο έργο «Παναγία και Βρέφος» πυροδότησε έναν διεθνή πόλεμο προσφορών μετά την εμφάνισή του σε έναν μικρό αγγλικό οίκο δημοπρασιών, με τους συλλέκτες να εκτοξεύουν την τελική τιμή στις 685.000 λίρες.

«Όταν έπεσε το σφυρί, επικράτησε σιωπή και μετά ξέσπασαν χειροκροτήματα», δήλωσε ο δημοπράτης Τζο Σμιθ. «Ήταν από εκείνες τις στιγμές που κάθε δημοπράτης ονειρεύεται».

Πηγή: nypost.com