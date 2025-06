Έχουν περάσει σχεδόν έξι χρόνια από τότε που ο Μαχερσάλα Άλι ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια παρουσίασης της Marvel Studios στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο και ο παραγωγός Κέβιν Φάιγκι ανακοίνωσε ότι ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα ενσάρκωνε τον φονιά βρικολάκων «Blade», υποδυόμενος τον χαρακτήρα που πρωτοεμφανίστηκε στην οθόνη από τον Γουέσλι Σνάιπς.

Έκτοτε, απορρίφθηκαν πολλοί σκηνοθέτες για το κινηματογραφικό έργο, μέλη του καστ και υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις.

«Τηλεφωνήστε στη Marvel» είπε ο Άλι στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Jurassic World Rebirth» στη Νέα Υόρκη. Ο ηθοποιός ρωτήθηκε πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει η παραγωγή του «Blade». «Είμαι έτοιμος. Πείτε τους ότι είμαι έτοιμος» τόνισε.

Η Marvel Studios ανακοίνωσε για πρώτη φορά το Blade το 2019, μαζί με άλλα projects όπως οι σειρές της Disney Plus «WandaVision», «Loki» και «The Falcon and the Winter Soldier», καθώς και οι ταινίες «Eternals», «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» και «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».

Ωστόσο η ταινία «Blade» δεν προχώρησε.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Disney αφαίρεσε εντελώς το πρότζεκτ «Blade» από το ημερολόγιο κυκλοφοριών της. Αυτό συνέβη μετά από πολλές προηγούμενες καθυστερήσεις. Η πρώτη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας ήταν η 3η Νοεμβρίου 2023 και στη συνέχεια η 7η Νοεμβρίου 2027.

Ο σκηνοθέτης Μπασάμ Ταρίκ ήταν ο πρώτος που ανακοινώθηκε ότι θα σκηνοθετήσει την ταινία, αλλά αποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2022, περίπου δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της παραγωγής.

Μετά ο σκηνοθέτης Γιαν Ντεμάνζ επίσης αποχώρησε. Οι ηθοποιοί Άαρον Πιερ και Ντελρόι Λίντο είχε συμφωνηθεί να πρωταγωνιστήσουν δίπλα στον Άλι, αλλά και οι δύο έχουν αποκαλύψει ότι έχουν αποχωρήσει από το πρότζεκτ.

Παρ’ όλη αυτή την ταραχώδη εξέλιξη, ο Άλι δήλωσε στο Variety ότι ανυπομονεί να ξεκινήσει γυρίσματα για την ταινία «Blade».