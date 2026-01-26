Δύσκολες ώρες περνά ο γνωστός ηθοποιός Κουίντον Άαρον, που έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στην ταινία «Μια Σχέση Στοργής», στο πλευρό της Σάντρα Μπούλοκ. Ο 41χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρή πτώση που είχε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του επιβαρύνθηκε από σοβαρή λοίμωξη στο αίμα. Για την κάλυψη των αυξημένων ιατρικών εξόδων του ίδιου και της οικογένειάς του, δημιουργήθηκε σελίδα στο GoFundMe, όπου φίλοι και θαυμαστές μπορούν να προσφέρουν τη στήριξή τους.

Όπως αναφέρεται, ο 41χρονος ηθοποιός ανέβαινε μια σκάλα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο των ποδιών του, έπεσε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για αρκετές ημέρες, ενώ οι γιατροί πραγματοποιούν εξετάσεις για να εξακριβώσουν τι προκάλεσε το περιστατικό.

Ο Άαρον, που είχε χαρακτηριστεί «κρίσιμα άρρωστος», έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό, μέσα από τον ρόλο του Michael Oher, πρώην παίκτη του NFL.

Εκπρόσωπός του ανέφερε ότι η κατάστασή του έχει πλέον σταθεροποιηθεί, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τα μηνύματα αγάπης, τις ευχές και τις προσευχές που δέχεται από όλο τον κόσμο.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγους μήνες μετά από μια προσωπική εξομολόγηση του ηθοποιού, όταν είχε αποκαλύψει δημόσια πως είχε καταφέρει να χάσει περίπου 90 κιλά, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «απίστευτο» και δηλώνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει την προσπάθειά του για καλύτερη υγεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είχε νοσηλευτεί ξανά, μετά από επεισόδιο με αιμόπτυση και υψηλό πυρετό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο περιβάλλον του.

