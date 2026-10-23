Στην τελική φάση εισέρχεται η μακρά διαδικασία αναζήτησης του νέου Τζέιμς Μποντ, καθώς η Amazon MGM Studios προγραμματίζει τα τελικά δοκιμαστικά μπροστά στην κάμερα στο Λονδίνο.

Μετά από μήνες αξιολογήσεων υπό τη διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ, τους παραγωγούς Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, καθώς και τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ, μια μικρή ομάδα ηθοποιών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν οι Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και Τζος Ο’Κόνορ, διεκδικεί τον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007 για την ταινία που είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει το 2028.

Τα δοκιμαστικά στο Λονδίνο και η διαδικασία επιλογής

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Deadline, του The Hollywood Reporter και του Variety, τα δοκιμαστικά μπροστά στην κάμερα για την τελική ομάδα των υποψηφίων προγραμματίστηκαν να ξεκινήσουν στο Λονδίνο και να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Η διαδικασία αναζήτησης ξεκίνησε την άνοιξη, όταν το στούντιο ανακοίνωσε την ένταξη της διακεκριμένης διευθύντριας κάστινγκ Νίνα Γκολντ στο πρότζεκτ. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, η λίστα περιορίστηκε σε μια στενή ομάδα τριών έως πέντε ηθοποιών, οι οποίοι θα αξιολογηθούν σε τρεις βασικούς τομείς:

Σκηνές δράσης και εκτέλεση δύσκολων ακροβατικών. Σκηνική παρουσία και εκτόπισμα μπροστά στην κάμερα. Απόδοση διαλόγων και ερμηνευτική ευελιξία.

Παρότι τα δοκιμαστικά ολοκληρώνονται σύντομα, δεν υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την τελική ανακοίνωση, αν και πηγές της βιομηχανίας εκτιμούν ότι η απόφαση θα ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Τα ονόματα που βρίσκονται στο προσκήνιο

Τουλάχιστον τέσσερις ηθοποιοί έχουν λάβει πρόσκληση για τη διαδικασία, με τις πληροφορίες να επικεντρώνονται σε τρία επικρατέστερα ονόματα, ενώ παράλληλα υπάρχει και ένα τέταρτο πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα παραμένει μυστική:

Τζακ Λόουντεν (Jack Lowden): Γνωστός από τη δημοφιλή κατασκοπευτική σειρά Slow Horses. Η φημολογία γύρω από το όνομά του φούντωσε όταν ο συμπρωταγωνιστής του, Γκάρι Όλντμαν, αφήνε να εννοηθεί πως ο Λόουντεν είναι στη λίστα, ενώ η σύζυγός του, Σίρσα Ρόναν, ανέφερε χαριτολογώντας ότι το θέμα «δεν συζητιέται στο σπίτι μας».

Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner): Αποτελεί ένα από τα σταθερά φαβορί της χρονιάς. Ερωτηθείς σχετικά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες, δηλώνοντας απλώς: «Είναι πολύ νωρίς για αυτή την ερώτηση».

Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor): Συγκαταλέγεται επίσης στα ονόματα που φέρονται να έχουν λάβει πρόταση για τα δοκιμαστικά.

Αντίθετα, εκτός της συγκεκριμένης διαδικασίας φέρονται να βρίσκονται ο Τζακ Ο’Κόνελ (Sinners) και ο Τζέικομπ Ελόρντι (Euphoria, Wuthering Heights).

Ντενί Βιλνέβ και Στίβεν Νάιτ: Η νέα εποχή του Franchise

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ (Dune), ενώ το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός του Peaky Blinders.

Η παραγωγή ανήκει στην Amazon MGM Studios, η οποία απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο του franchise έπειτα από συμφωνία με την οικογένεια Μπρόκολι.

Μιλώντας στο περιοδικό Empire για το Dune: Messiah, που αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2026, ο Βιλνέβ εξήγησε ότι η πρόταση για τον Τζέιμς Μποντ ήταν η δημιουργική πρόκληση που αναζητούσε για να απομακρυνθεί από τον κόσμο του Αράκις:

«Όταν μου προτάθηκε να αναλάβω την επόμενη ταινία του Μποντ, είπα: “Εντάξει, αυτό ακριβώς χρειάζομαι”. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα αντιμετωπίσω το υλικό με αυστηρότητα, ότι δεν θα επαναπαυτώ», ανέφερε ο Γάλλος σκηνοθέτης.

Η στάση της Amazon MGM Studios

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος της Amazon, Κόρτεϊ Βαλεντί, είχε ζητήσει από τους θαυμαστές να κάνουν υπομονή, σημειώνοντας:

«Ξέρω ότι όλοι αναρωτιέστε πότε θα ανακοινώσουμε ποιος θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ. Μην ενθουσιάζεστε υπερβολικά. Αφιερώνουμε τον χρόνο που χρειάζεται, με προσοχή και βαθύ σεβασμό. Πρόκειται για μια ευθύνη που δεν αντιμετωπίζουμε ελαφρά τη καρδία».

Σε σχετικό ερώτημα του The Hollywood Reporter, το στούντιο αρκέστηκε να δηλώσει πως η αναζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι ανυπομονεί να μοιραστεί τα νέα με το κοινό μόλις έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από την τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα δοκιμαστικά μπροστά στην κάμερα για τον 007, όταν επιλέχθηκε ο Ντάνιελ Κρεγκ (επικρατώντας τότε έναντι υποψηφίων όπως ο Χένρι Κάβιλ) για το Casino Royale (2006). Μετά την αποχώρηση του Κρεγκ στο No Time to Die (2021), η νέα ταινία παραμένει σταθερά προγραμματισμένη για το 2028.

Το τρέιλερ της ταινίας No Time to Die: