Η Μαρία Μαγδαληνή οδηγεί το άρμα της ύπαρξης, όπου Σώμα, Ψυχή και Νους αλληλοσυγκρούονται, και ταυτόχρονα αναζητούν την ένωση. Στον δρόμο ανάμεσα στην πίστη και την επιστήμη, τα μάτια της συλλαμβάνουν το αόρατο και η καρδιά της νιώθει το ανεξιχνίαστο. Κάθε βήμα, κάθε σκέψη, κάθε πάλη φέρνει το ανθρώπινο, όλο πιο κοντά στο Θείο, εκεί όπου Σώμα, Ψυχή και Νους γίνονται Ένα.

Ένα θεατρικό έργο βαθύτατης φιλοσοφικής και θρησκευτικής διάστασης έρχεται να αναμετρηθεί με την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Στο επίκεντρο της σκηνής, η τρισυπόστατη φύση του ανθρώπου – Νους, Ψυχή και Σώμα – συγκρούεται σε μια αέναη μάχη μέσα στο ίδιο το σώμα, με στόχο τη λυτρωτική ένωση με το Θείο.

Μέσα από τον συμβολικό βίο και την πνευματική αναζήτηση της Μαρίας Μαγδαληνής, το έργο ξεδιπλώνει την υπαρξιακή πάλη: ο Νους μέσα από τη λογική, τους κανόνες και την επιστήμη, η Ψυχή μέσα από τα συναισθήματα, τα βιώματα, τις υπερβάσεις και την προσευχή, δίνουν μια «παρτίδα σκάκι» για το σώμα της Μαγδαληνής. Το σώμα, ωστόσο, αρνείται να παραδοθεί, και οι επτά έξεις, ως επτά θανάσιμοι πειρασμοί, εισβάλλουν, παραδίδοντας την Μαγδαληνή σε ένα χαοτικό ταξίδι παθών και θανάσιμων αμαρτιών.

Ο Νους και η Ψυχή δικάζουν τη Μαγδαληνή για τις αμαρτίες του σώματος της, αλλά την ύστατη στιγμή της κρίσης, τα δάκρυα της μετάνοιας φέρνουν τη λυτρωτική παρουσία του Θεανθρώπου, αλλάζοντας ριζικά τη ροή της ζωής της. Η Μαγδαληνή βιώνει τα Πάθη του Κυρίου, θρηνεί στη Σταύρωση και γίνεται η πρώτη μάρτυρας της Ανάστασης. Ως ισαπόστολος της Αγάπης, κηρύττει Ψυχή τε, Νου τε και Σώματι Αγάπη, οδηγώντας τον άνθρωπο στην αιωνιότητα. Στο πρόσωπο της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής το μυστήριο της πίστης συναντά την αθανασία, το Σώμα, η Ψυχή και ο Νους, συμπορεύονται και γίνονται Ένα…

Το έργο προσφέρει στον θεατή μια συγκλονιστική ψυχική ενατένιση και υπαρξιακή εμβάθυνση στην ανθρώπινη φύση, στη σύγκρουση, στη μετάνοια, στη λυτρωτική εμπειρία της πνευματικότητας. Είναι μια παράσταση που αναδεικνύει την ομορφιά και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής, σε κάθε διάσταση της ύπαρξης.

Το έργο διακατέχεται από υψηλή λογοτεχνική αξία καθώς η γλώσσα του είναι πλούσια, ποιητική και βαθιά συμβολική, γεμάτη εικόνες και μεταφορές και χαρακτηρίζεται από το φιλοσοφικό βάθος καθώς η τρισυπόστατη πάλη Νου, Ψυχής και Σώματος αναδεικνύει το αιώνιο ερώτημα της ανθρώπινης ύπαρξης και της σχέσης μας με το Θείο.

Ένα θεατρικό έργο που αφήνει ανεξίτηλη την σφραγίδα του στο Νου και στην Ψυχή του κάθε θεατή. Με το βαθύ λογοτεχνικό ύφος και τον πλούσιο γλωσσικό πλούτο του συγγραφέα Θανάση Σάλτα, την ευφάνταστη σκηνοθεσία της Ιωάννας Μαστοράκη και τη μυσταγωγική μουσική του Γιώργου Βούκανου, η παράσταση καλεί το κοινό να βιώσει την αιώνια πάλη του ανθρώπου, την ένταση της ύπαρξης και τη στιγμή της αποκάλυψης του Θείου, εκεί όπου το ανθρώπινο αγγίζει το φως και συναντά την ουσία της ύπαρξης.

Ο συγγραφέας Θανάσης Σάλτας και η σκηνοθέτης Ιωάννα Μαστοράκη έχουν βραβευτεί για τα έργα τους και έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές για τις θεατρικές παραστάσεις τους από κριτικούς παραστάσεων της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών – Θεατρικά Βραβεία Κάρολος Κουν και Ευρωπαϊκά Βραβεία Θεάτρου – Χορού.

Το 2019 βραβεύτηκαν στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Διαβαλκανικού Θεάτρου.

Το 2023 το μουσικοθεατρικό έργο Στη Σμύρνη κάποτε σε κείμενα-στίχους του Θανάση Σάλτα και σκηνοθεσία Ιωάννας Μαστοράκη ήταν υποψήφιο για Βραβείο «Κάρολος Κουν » Δραματουργίας Ελληνικού έργου.

Ο Γιώργος Βούκανος είναι καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης, συμφωνικά του έργα έχουν παρουσιαστεί στο Ηρώδειο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ενώ έχει πραγματοποιήσει συναυλίες και μουσικές παραστάσεις σε όλο τον κόσμο και συνεργασίες με διάσημους καλλιτέχνες. Έχει λάβει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις (Intercontinental MusicAwards, Global Music Awards), τιμήθηκε από τη Γερμανική Ολυμπιακή Επιτροπή (2004), υπήρξε υποψήφιος στα Βραβεία Αρίων (2007) και απέσπασε το 1ο Ευρωπαϊκό Βραβείο ICE Ελλάδα-Ιταλία (2015), ενώ είναι ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Ινστιτούτου Τέχνης και Πολιτισμού Melody Spirit ενω συνεργάζεται με το Κρατικό Ελβετικό Κανάλι RCI κ.α.

Η Ιωάννα Προσμίτη είναι ηθοποιός με πολυετή παρουσία στο θέατρο ενώ έχει βραβευτεί ως ηθοποιός με 1ο βραβείο ερμηνείας στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Διαβαλκανικού Θεάτρου, από τον Όμιλο για την Unesco Πειραιώς και Νήσων κ.α.

Το έργο θα παρουσιάζεται κάθε Κυριακή στις 20:00 στο Θέατρο Χώρος Τέχνης Ασωμάτων θησείο.

Οι παραστάσεις θα είναι έως Κυριακή 5/4 και θα υπάρξει ενημέρωση για την παράταση.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Θανάσης Σάλτας

Σκηνοθεσία: Ιωάννα Μαστοράκη

Μουσική σύνθεση: Γιώργος Βούκανος

Κοστούμια: Βεστιάριο Θίασος Πορεία

Σκηνικά: Θίασος Πορεία

Φωτογραφίες παράστασης: Γιάννης Παπουτσής , Αλίκη Πήτερσον, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Παναγιώτης Χριστοφιλέας.

Φωτισμοί:Αλίκη Πήτερσον

Ήχος -Φως: Βίβιαν Ναζεντιάδου

Παραγωγή: Θίασος Πορεία

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:

Ιωάννα Μαστοράκη, Ιωάννα Προσμίτη, Θανάσης Σάλτας.

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

Ασωμάτων 6, Θησείο Αθήνα 10553 (Πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Θησείο)

Ημέρα και Ώρα Παράστασης: Κάθε Κυριακή στις 20:00

Πληροφορίες-Kρατήσεις: Τηλ.6946309618

Διάρκεια Παράστασης: 140 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 12 € ( Γενική Είσοδος ), 10€ (Μειωμένο) ΑΜΕΑ , ανέργων, πολύτεκνων

Προπώληση more com

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/magdalini-psyxi-te-kai-nous-tou-thanasi-salta-skinothesia-ioanna-mastoraki-mousiki-giorgos-boukanos/