Ένα από τα μακροβιότερα, ιστορικά και πιο δημοφιλή σε όλο το φάσμα των ηλικιών, συγκροτήματα του ελληνικού ροκ, οι Μagic De Spell, που ήδη συμπλήρωσαν 45 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και δισκογραφικής δραστηριότητας, φιλοδωρούν το κοινό τους με το ολοκαίνουριο τραγούδι τους, «Σπουργίτι».

Γραμμένο από τους Γιώργο Αρχοντάκη (μουσική) και Θοδωρή Βλαχάκη (στίχοι) στο γνώριμο ύφος και μουσικό ηχόχρωμα της μπάντας, το τραγούδι αποτελεί μια αλληγορική αναφορά στις ανησυχίες, τους φόβους και την ανάγκη για τον άλλον, τον συνάνθρωπο, που μόνο μέσα από τη συνδρομή του πηγάζει η δύναμη που βοηθά να αλλάξουν τα πράγματα και να «πατηθεί» τόσο ο εσωτερικός, όσο κι ο εξωτερικός φόβος.

Ένα τραγούδι, που ακούγεται ως παραμύθι, αλλά μπορεί κάλλιστα να ήταν μια καθημερινή ιστορία, που πάρα το δυσοίωνrο πλαίσιο στο οποίο δοκιμάζεται, δίνει το παράδειγμα της τόλμης του ανθρώπου και της δύναμης της ζωής.

Μουσικά, το κομμάτι έχει τη βασική ροκ δομή, την ενέργεια και συνάμα μιαν ακατέργαστη λυρικότητα, που δεν αφαιρεί τίποτα από τον δυναμισμό του. Πλάι στα κλασσικά ροκ όργανα έχουν προστεθεί το τσέλο και το λαούτο, που ενορχηστρωτικά προσδίδουν το ατμοσφαιρικό εκείνο περίγραμμα που απαιτείται για να χτιστεί και κορυφωθεί η αλληγορία του τραγουδιού.

Για όσους γνωρίζουν τη μουσική των Magic de Spell το συγκρότημα προσφέρει μια επιπλέον έκπληξη. Γιατί μαζί τους συμπράττει και μία από τις ιστορικές προσωπικότητες του ελληνικού ροκ, ο δεξιοτέχνης κιθαρίστας των θρυλικών ΠΕΛΟΜΑ ΜΠΟΚΙΟΥ, φωνή στο εμβληματικό ” Γαρύφαλλος” και το ” Μαρία Μαρία”, Νίκος Δαπέρης. Επίσης συμβάλλουν, ο τσελίστας Άρης Ζέρβας και ο Μάνος Καρτέρης με το λαούτο του. Στο «Σπουργίτι» έπαιξαν επίσης: Θοδωρής Βλαχάκης – ντραμς, Γιώργος Αρχοντάκης – φωνή, μπάσο, κιθάρα, πλήκτρα, Μιχάλης Σκαράκης – φωνή, ο Δημήτρης Μποτής -πλήκτρα, ο Μαρίνος Σοφίου – κιθάρα. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Studio 133 με τον Μιχάλη Σκαράκη και στο Vintage Studio με τον Γιώργο Αρχοντάκη, με τον τελευταίο να υπογράφει και την παραγωγή.Το Lyric video δημιούργησε ο Γιάννης Καϊμακάμης – theNightwatchers, ενώ το εξώφυλλο και τη μακέτα των γραφικών επιμελήθηκε ο Πέτρος Βούλγαρης.

Το «Σπουργίτι» θα παρουσιαστεί ζωντανά για πρώτη φορά στο πλαίσιο της μεγάλης επετειακής συναυλίας των Μagic De Spell, στο ΚΥΤΤΑΡΟ, στις 31 Οκτωβρίου σε μια βραδιά αφιερωμένη στα 45 χρόνια της μπάντας, με πολλούς καλεσμένους, καλλιτέχνες και συγκροτήματα, όλων των δεκαετιών. Μία εκδήλωση αφιερωμένη όχι μόνον στην πλούσια πορεία του συγκροτήματος, που ήταν στις αρχές του μία από τις πιο επιδραστικά μπάντες του αγγλόφωνου ελληνικού ροκ, για να αλλάξει σε αμιγώς ελληνόφωνη στη συνέχεια, αλλά κυρίως είναι ένας φόρος τιμής στο κοινό της, που καλύπτει όλα τα ηλικιακά φάσματα και παρακολουθεί πίστα και αδιάπτωτα την καριέρα της.

Magic De Spell: Νέο τραγούδι «Σπουργίτι»

Το «Σπουργίτι» των Magic De Spell μπορείτε να ακούσετε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.