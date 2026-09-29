Ο Ερμής ο Μάγος ανεβαίνει για πρώτη φορά σόλο στη θεατρική σκηνή με τις «Μαγικές Βαλίτσες του Ερμή» στις 11 Οκτωβρίου στο Από Μηχανής Θέατρο για μια νέα οικογενειακή παράσταση μαγείας.

«Το πιο όμορφο πράγμα που μπορούμε να βιώσουμε είναι το μυστηριώδες» -Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Υπάρχουν βαλίτσες που κουβαλούν ρούχα. Και υπάρχουν βαλίτσες που κουβαλούν κόσμους ολόκληρους.

Έπειτα από χρόνια παραστάσεων σε χιλιάδες σκηνές και πάρτι, ο Ερμής ο Μάγος κάνει επιτέλους το δικό του σόλο θεατρικό βήμα, με μια ολοκαίνουργια παράσταση για όλη την οικογένεια: «Οι Μαγικές Βαλίτσες του Ερμή». Μια πρόσκληση σε μικρούς και μεγάλους να ανοίξουν μαζί του τις βαλίτσες και να μπουν στον δικό του μαγικό κόσμο.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Τι μπορεί να κρύβεται μέσα σε μια παλιά βαλίτσα; Μια ανάμνηση; Ένα μυστικό; Ή κάτι πραγματικά μαγικό;

Κάθε βαλίτσα ανοίγει και μια διαφορετική έκπληξη. Μαντήλια χορεύουν στον αέρα, σκέψεις αποκαλύπτονται, αντικείμενα αρνούνται πεισματικά να υπακούσουν, και παιδιά καταφέρνουν πράγματα που οι μεγάλοι θεωρούσαν αδύνατα. Όσο ανοίγει η μία βαλίτσα μετά την άλλη, η παράσταση γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτη.

Και υπάρχει μία βαλίτσα που ο Ερμής μάλλον θα προτιμούσε να μην ανοίξει ποτέ. Εκεί κρύβεται ο Σπίθας – για τον Ερμή, ο βοηθός του, για τον ίδιο τον Σπίθα, ο πραγματικός μάγος της παράστασης. Και κάθε φορά που αποφασίζει να «βοηθήσει», τα πράγματα περιπλέκονται λιγάκι παραπάνω.

Μαγεία, κωμωδία, ανατροπές και αδιάκοπη αλληλεπίδραση με το κοινό συνθέτουν μια παράσταση όπου κανείς δεν παρακολουθεί απλώς από τη θέση του. Όλοι γίνονται μέρος της ιστορίας.Γιατί, τελικά, οι πιο σημαντικές βαλίτσες δεν είναι αυτές που κουβαλούν πράγματα. Είναι αυτές που κουβαλούν ιστορίες.

Τι λέει ο ίδιος:

«Η μαγεία δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα για μένα, είναι ένας τρόπος να βλέπω τον κόσμο και μου έχει χαρίσει μερικές από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής μου. Έφτιαξα τις “Μαγικές Βαλίτσες” για να μοιραστώ με τα παιδιά τη μαγεία όπως τη βλέπω εγώ, και να νιώσουν, έστω για λίγο, πως όλα είναι δυνατά.» – Ερμής ο Μάγος

Στοιχεία παράστασης

Θέατρο: Από Μηχανής Θέατρο

Πρεμιέρα: Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Πότε: Κάθε Κυριακή, 15:00

Διάρκεια: 70 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Ηλικίες: Για όλη την οικογένεια

Εισιτήρια:more.com, 10 ευρώ

Συντελεστές

Παρουσίαση: Ερμής ο Μάγος

Σχεδιασμός φωτισμών: Μιχάλης Κόκκινος

Φωτογράφιση: Γιώργος Σιδέρης

Γραφιστικά – Αφίσα: Δημήτρης Ρήγας

Δημιουργία τρέιλερ: Non Verbal Productions

Γραφείο τύπου και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – WeWill

Παραγωγή: Tricksters

Λίγα λόγια για τον ίδιο:

Ο Ερμής ο Μάγος ασχολείται επαγγελματικά με τα μαγικά εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, έχοντας παρουσιάσει παραστάσεις σε περισσότερα από 2.000 παιδικά πάρτι και εκδηλώσεις. Έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση, μεταξύ άλλων στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», ενώ το 2025 τιμήθηκε από την IBM Ελλάδος (International Brotherhood of Magicians ) με το βραβείο «Comedy Magic Show of the Year». Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Τα μυστικά ενός μάγου», μέσα από το οποίο συστήνει στα παιδιά τον κόσμο της μαγείας και τα βοηθά να παρουσιάσουν τα πρώτα τους μαγικά κόλπα.