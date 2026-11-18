Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε ο Γρηγόρης Χατζημιχαήλ στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης, κάνοντας εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Room Live.

Ο ανερχόμενος ερμηνευτής της Heaven Music παρουσίασε ένα πρόγραμμα με ανεβασμένη διάθεση, βασισμένο σε αγαπημένες επιτυχίες, ανεβάζοντας στα ύψη το θερμόμετρο της διασκέδασης στο γνωστό νυχτερινό κέντρο της πόλης.

Ο Γρηγόρης Χατζημιχαήλ επέστρεψε σε ένα γνώριμο για εκείνον στέκι, καθώς και την περσινή σεζόν είχε βρεθεί στη σκηνή του Room Live, στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη.

Βέβαια, η παρουσία του έχει πλέον αναβαθμισμένο ρόλο, αφού συμμετέχει ως guest στο φετινό σχήμα.

Από τις πιο δυνατές στιγμές ήταν όταν ερμήνευσε την πρόσφατη επιτυχία του, «Φέρτε Χάπια», σηκώνοντας όλο το μαγαζί στο… πόδι.

Το σίγουρο είναι ότι ο Γρηγόρης Χατζημιχαήλ, ο Διογένης, ο Κώστας Μικέλης και η Ευτυχία Κωστίκα, με το άκρως ανεβαστικό πρόγραμμά τους, κερδίζουν το στοίχημα της διασκέδασης, έχοντας μετατρέψει το Room Live στο απόλυτο στέκι της νυχτερινής Θεσσαλονίκης.