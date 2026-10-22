Με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, γεμάτο μουσικές εναλλαγές, ένταση και ξεχωριστές στιγμές, ο Βασίλης Δήμας έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα το Σάββατο στο Doors, στο Κολωνάκι, έχοντας στο πλευρό του τη Μαριάντα Πιερίδη και την Idra Kayne.

Το γνωστό στέκι της Αθήνας ήταν ασφυκτικά γεμάτο, με τον κόσμο να δίνει δυναμικό «παρών» και να δημιουργεί από νωρίς μια εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Ο Βασίλης Δήμας κέρδισε το θερμό χειροκρότημα όλων και αποθεώθηκε από το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική του ικανότητα να επικοινωνεί με τον κόσμο μέσα από τις ερμηνείες και την ενέργειά του πάνω στη σκηνή.

Η βραδιά τα είχε κυριολεκτικά όλα! Από αγαπημένα τραγούδια και δυνατές ερμηνείες μέχρι ξεχωριστές μουσικές στιγμές, με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να παίρνει και το μπουζούκι του, δίνοντας το δικό του αυθεντικό λαϊκό χρώμα στο πρόγραμμα.

Στο πλευρό του, η Μαριάντα Πιερίδη και η Idra Kayne συμπλήρωσαν ιδανικά ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των θαμώνων.

Ο Βασίλης Δήμας συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Doors κάθε Σάββατο, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την αυθεντική λαϊκή διασκέδαση με τη σύγχρονη μουσική και υπόσχεται αξέχαστες βραδιές.

Δείτε το βίντεο: