Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον ντετέκτιβ Ricardo «Rico» Tubbs στην κινηματογραφική επανεκκίνηση της εμβληματικής σειράς «Miami Vice», την οποία θα σκηνοθετήσει ο Τζόζεφ Κοζίνσκι.

Ο ηθοποιός θεωρείται ιδανική επιλογή για την Universal Pictures καθώς διαθέτει το ταλέντο να συνδυάζει την έντονη δράση με τις αυθεντικές ανθρώπινες ιστορίες, κάτι που έχει αποδείξει με το franchise «Creed», στο οποίο ανέλαβε και τη σκηνοθεσία.

Το σενάριο των Έρικ Γουόρεν Σίνγκερ και Νταν Γκίλροϊ αναμένεται να εξερευνήσει «τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’80», αντλώντας έμπνευση από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της εμβληματικής τηλεοπτικής σειράς με πρωταγωνιστές τους Ντον Τζόνσον και Φίλιπ Μάικλ Τόμας, ως μυστικούς αστυνομικούς στη Νότια Φλόριντα.

Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Ντάιλαν Κλαρκ και Κοζίνσκι με τα γυρίσματα να ξεκινούν το επόμενο έτος.

Το «Miami Vice« θα γυριστεί σε IMAX ενώ η πρεμιέρα του στις αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου 2027.

Σύμφωνα με το Variety, αυτή τη περίοδο o Τζόρνταν, βρίσκεται στα γυρίσματα του φιλόδοξου φιλμ «The Thomas Crown Affair» για την Amazon MGM Studios με τριπλή ιδιότητα, αυτή του πρωταγωνιστή, σκηνοθέτη και παραγωγού μέσω της εταιρείας του, Outlier Society.

