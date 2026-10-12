Μια αποκάλυψη για το παρελθόν του, αλλά και μια χιουμοριστική αντίδραση που δεν πέρασε απαρατήρητη, μοιράστηκε ο Μάικλ Ντάγκλας με αφορμή τα νέα του απομνημονεύματα. Ο διάσημος ηθοποιός σχολίασε με αφοπλιστική ειλικρίνεια την απόφαση της συζύγου του, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, να μην διαβάσει το βιβλίο του, στο οποίο αποκαλύπτει προσωπικές στιγμές από τη ζωή του πριν από τη γνωριμία τους.

Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live», όπου κλήθηκε να σχολιάσει τη συνέντευξη που είχε δώσει νωρίτερα την ίδια ημέρα η σύζυγός του στην εκπομπή «Today».

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είχε αποκαλύψει ότι δεν είχε «καμία πρόθεση» να διαβάσει το βιβλίο του, στο οποίο ο Ντάγκλας περιγράφει, μεταξύ άλλων, τη σχέση του με την Κάθλιν Τέρνερ, περίπου 40 χρόνια πριν.

«Αναρωτιόμουν αν θεωρείς ότι αυτό είναι το καλύτερο», ρώτησε ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ, με τον Ντάγκλας να απαντά γελώντας: «Ω, ναι».

«Κοιτάξτε, εννοώ ότι έχουμε διαφορά ηλικίας 25 ετών», εξήγησε ο ηθοποιός.

«Άνοιξα τα χαρτιά μου, αναφέρθηκα στο βιβλίο και αποκάλυψα το γεγονός ότι είχαμε δεσμό με την Κάθλιν Τέρνερ όταν γυρίζαμε την ταινία “Κυνηγώντας το Πράσινο Διαμάντι” (Romancing the Stone). Η Κάθριν ήταν επτά ετών τότε και θα γνώριζε τον μελλοντικό της σύζυγο μόλις 25 χρόνια αργότερα», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι έπρεπε να αποδεχτεί το γεγονός πως, με μια τέτοια διαφορά ηλικίας, μπορεί να είχα ζήσει μια ολόκληρη ζωή προτού καν τη συναντήσω για πρώτη φορά», ανέφερε.

Στο βιβλίο του «One Helluva Ride», ο Μάικλ Ντάγκλας αναφέρεται επίσης στον σύντομο χωρισμό του από την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς το 2013, έπειτα από 13 χρόνια γάμου, αποκαλύπτοντας ότι «δεν έχασε ποτέ την ελπίδα πως θα τα ξαναβρούν».