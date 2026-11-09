Μια εξομολόγηση γεμάτη έρωτα, αποκαλύψεις και άγνωστες ιστορίες από τη ζωή του με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς περιλαμβάνει ο Μάικλ Ντάγκλας στο νέο αυτοβιογραφικό του βιβλίο, «One Helluva Ride». Ο διάσημος ηθοποιός γυρίζει πίσω στον χρόνο και αφηγείται τις πρώτες στιγμές της γνωριμίας τους, αποκαλύπτοντας τι ήταν εκείνο που τον έκανε να πιστέψει από την πρώτη κιόλας συνάντηση ότι είχε βρει τη γυναίκα της ζωής του.

Σε απόσπασμα του βιβλίου, το οποίο παρουσιάζεται και σε ανάρτηση στον λογαριασμό της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica στο Instagram, ο Ντάγκλας μιλά με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σύζυγό του, εξηγώντας πως η πρώτη του δήλωση ότι θα γινόταν ο πατέρας των παιδιών της δεν ήταν μια ατάκα εντυπωσιασμού, αλλά κάτι που πίστευε πραγματικά.

«Τώρα, ακόμα κι αν δεν πιστέψετε τίποτα άλλο από όσα σας διηγούμαι σε αυτό το βιβλίο, σας παρακαλώ να πιστέψετε αυτό: όταν είπα στην Κάθριν ότι θα γινόμουν ο πατέρας των παιδιών της, δεν ήταν ένα φτηνό τέχνασμα για να την εντυπωσιάσω. Ήταν η αλήθεια. Γιατί, παρόλο που τη γνώριζα μόνο λίγες ώρες, υπήρχε κάτι εντελώς διαφορετικό σε εκείνη. Ήταν διαφορετική από κάθε άλλη γυναίκα που είχα γνωρίσει ποτέ. Η μαγεία της πήγαινε πέρα από την ομορφιά. Και ήμουν σίγουρος, όσο ποτέ άλλοτε, ότι ήταν η κατάλληλη γυναίκα».

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Η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε το 1998, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ στη Γαλλία. Ο Ντάγκλας είχε ήδη γοητευτεί από την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, βλέποντάς την στην ταινία «Η Μάσκα του Ζορό», και ζήτησε από τον εκπρόσωπό του να κανονίσει μια γνωριμία μαζί της.

Η συνάντηση εξελίχθηκε σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες του Χόλιγουντ. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να εκφράσει τις προθέσεις του, λέγοντάς της με αφοπλιστική αυτοπεποίθηση: «Ξέρεις κάτι; Εγώ θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου».

Η αρχή της σχέσης τους, ωστόσο, είχε και μια απρόσμενη προϋπόθεση. Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ξεκαθάρισε από νωρίς στον ηθοποιό ότι, εάν ήθελε να προχωρήσουν μαζί, θα έπρεπε πρώτα να βάλει τη ζωή του σε τάξη.

Μιλώντας στην εκπομπή «The Graham Norton Show», ο Ντάγκλας θυμήθηκε την αντίδρασή της και την απόφαση που χρειάστηκε να πάρει.

«Όταν τη φλέρταρα, μου ξεκαθάρισε: “Αν είναι να είμαστε μαζί, πρέπει να βάλεις τη ζωή σου σε τάξη”», αποκάλυψε.

Εκείνη την περίοδο, ο ηθοποιός ήταν διαζευγμένος από την πρώτη του σύζυγο, Ντιάντρα Λούκερ, και διατηρούσε παράλληλες γνωριμίες με γυναίκες σε διαφορετικές πόλεις. Η απαίτηση της Κάθριν για αποκλειστικότητα τον οδήγησε σε μια σειρά τηλεφωνημάτων που, όπως περιγράφει, δεν θα ξεχάσει.

«Της είπα: “Περίμενε λίγο εδώ, πρέπει να κάνω πέντε γρήγορα τηλεφωνήματα”. Κι εκείνη απόρησε: “Πέντε; Πρέπει να πάρεις πέντε τηλέφωνα;”», γράφει χαρακτηριστικά στην αυτοβιογραφία του.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι χρειάστηκε να επικοινωνήσει με πέντε γυναίκες προκειμένου να τερματίσει τις παράλληλες σχέσεις του και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη γυναίκα που είχε μόλις γνωρίσει.

Η οικογένεια, ο προσωρινός χωρισμός και η επανασύνδεση

Η εξέλιξη της σχέσης τους επιβεβαίωσε την αρχική του πεποίθηση. Τον Αύγουστο του 2000 απέκτησαν τον γιο τους, Ντίλαν, ενώ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς παντρεύτηκαν σε μια εντυπωσιακή τελετή στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης. Τον Απρίλιο του 2003 ήρθε στον κόσμο και η κόρη τους, Κάρις.

Στο «One Helluva Ride», ο Μάικλ Ντάγκλας δεν περιορίζεται μόνο στην ιστορία του έρωτά τους, αλλά αναφέρεται και στις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο γάμος τους. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον προσωρινό χωρισμό τους το 2013 και στην επανασύνδεσή τους έναν χρόνο αργότερα.

Άλλωστε, όπως είχε δηλώσει στους «The Sunday Times», η επιστροφή τους οφειλόταν στην κοινή προσπάθεια και των δύο.

«Είμαστε μια χαρά. Βρισκόμαστε στην καλύτερή μας φάση», είχε πει χαρακτηριστικά.

Μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας του, ο Ντάγκλας παρουσιάζει μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής του, μιλώντας ανοιχτά για τον έρωτα, τις επιλογές, τα λάθη και τις δεύτερες ευκαιρίες. Και πάνω απ’ όλα, θυμίζει πως, για εκείνον, η γνωριμία με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ήταν από εκείνες τις στιγμές που αλλάζουν ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου.