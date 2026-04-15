Ο Μάικλ Ρόζεν είναι ο νικητής του βραβείου Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 2026 στην κατηγορία συγγραφής, που αποτελεί την υψηλότερη διεθνή διάκριση για δημιουργούς παιδικών βιβλίων που απονέμει το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για Νέους (IBBY).

Η ανακοίνωση έγινε στη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια.

Ο ποιητής και συγγραφέας γνωστός για βιβλία όπως το «Φύγαμε για το κυνήγι της αρκούδας» (We’re Going on a Bear Hunt) και το «Σοκολατένιο κέικ» (Chocolate Cake) κέρδισε το βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για το 2026 σε αναγνώριση της συμβολής του στην παιδική λογοτεχνία.

Είναι ο τέταρτος Βρετανός που κερδίζει το βραβείο, μετά την Έλενορ Φάρτζεον, τον Έινταν Τσάμπερς και τον Ντέιβιντ Άλμοντ.

Η γραφή του Μάικλ Ρόζεν «αντανακλά τους ρυθμούς της παιδικής γλώσσας και σκέψης, συνδυάζοντας το παιχνίδι με το συναισθηματικό βάθος και την κοινωνική επίγνωση» αναφέρει το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για Νέους (IBBY), το οποίο ανακοινώνει έναν νικητή κάθε δύο χρόνια.

«Σε όλη την ποίηση, τα μυθιστορήματα και τα μη μυθιστορήματα, το έργο του προσκαλεί τα παιδιά στη λογοτεχνία, ενθαρρύνει την ενσυναίσθηση και ανοίγει χώρο για συζήτηση σχετικά με την ιστορία, την οικογένεια, την απώλεια, την ταυτότητα και την κοινωνία» επισημαίνει.

Η απονομή θα γίνει τον Αύγουστο, στο συνέδριο του IBBY στην Οτάβα.

