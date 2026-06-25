Κατά πόσο είναι εφικτό να διαχωριστεί η απόλυτη καλλιτεχνική ιδιοφυΐα από μια ζωή βυθισμένη στις αντιθέσεις; Ο Μάικλ Τζάκσον υπήρξε το μεγαλύτερο παγκόσμιο φαινόμενο της ποπ, ένας επαναστάτης της μουσικής και της εικόνας, που επαναπροσδιόρισε τη σύγχρονη κουλτούρα. Ωστόσο, η εκτυφλωτική λάμψη της σκηνής συνοδευόταν πάντα από βαριές σκιές.

Σαν σήμερα, πριν από 17 χρόνια, στις 25 Ιουνίου 2009, ο «Βασιλιάς της Ποπ» άφησε την τελευταία του πνοή. Ο αιφνίδιος θάνατός του σίγησε έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά, αλλά και μια δημόσια συζήτηση που, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, παραμένει ανοιχτή και έντονα διχαστική.

Η γέννηση ενός μύθου και η καλλιτεχνική απογείωση

Γεννημένος στις 29 Αυγούστου 1958 στο Γκάρι της Ιντιάνα, ο Μάικλ Τζο Τζάκσον μεγάλωσε σε μια πολυμελή και οικονομικά ταπεινή οικογένεια, ως το έβδομο από τα εννέα παιδιά του Τζόζεφ και της Κάθριν Τζάκσον. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε το εξαιρετικό μουσικό του ταλέντο και σε ηλικία μόλις έξι ετών εντάχθηκε στο συγκρότημα των αδελφών του, τους Jackson Five, που έμελλε να αποτελέσει το πρώτο μεγάλο βήμα της καριέρας του.

Το φαινόμενο των 750 εκατομμυρίων αντιτύπων

Το 1972 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, «Got to Be There», ενώ η πραγματική καλλιτεχνική του απογείωση ήρθε το 1979 με το «Off the Wall», σε παραγωγή του Κουίνσι Τζόουνς. Τρία χρόνια αργότερα, το «Thriller» έγραψε ιστορία, κατακτώντας τον τίτλο του πιο επιτυχημένου άλμπουμ όλων των εποχών και μετατρέποντας τον Τζάκσον σε παγκόσμιο φαινόμενο. Ακολούθησαν οι επιτυχημένοι δίσκοι «Bad» και «Dangerous», που εδραίωσαν τη θέση του ως «Βασιλιά της Ποπ».

Με τη χαρακτηριστική φωνή, τις πρωτοποριακές χορογραφίες και το θρυλικό moonwalk, ο Μάικλ Τζάκσον κατέκτησε το κοινό σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Στην καριέρα του απέσπασε 13 βραβεία Grammy και πούλησε εκατοντάδες εκατομμύρια δίσκους, με τις συνολικές πωλήσεις του να υπολογίζονται σε περίπου 750 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το τίμημα της δημοσιότητας και οι βαριές σκιές

Η μυθική Neverland και οι αλλοιώσεις της εικόνας

Την ίδια στιγμή, η προσωπική του ζωή βρισκόταν συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η αλλαγή στην εμφάνισή του, οι αισθητικές επεμβάσεις και η λεύκανση του δέρματός του προκάλεσαν αμέτρητες συζητήσεις, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι έπασχε από λεύκη. Παράλληλα, δημιούργησε το περίφημο Neverland Ranch στην Καλιφόρνια, ένα ιδιόμορφο καταφύγιο εμπνευσμένο από τον Πίτερ Παν και τον κόσμο της παιδικής φαντασίας.

Το 1993 η εικόνα του δέχθηκε ισχυρό πλήγμα όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Η υπόθεση έκλεισε εξωδικαστικά, χωρίς να υπάρξει ποινική καταδίκη. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν νέες καταγγελίες και μια πολύκροτη δικαστική υπόθεση, από την οποία ο Τζάκσον αθωώθηκε το 2005. Ωστόσο, οι κατηγορίες αυτές συνέχισαν να σκιάζουν τη δημόσια εικόνα του και να διχάζουν την κοινή γνώμη ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Προσωπική ζωή και η ανεκπλήρωτη επιστροφή

Στην προσωπική του ζωή, παντρεύτηκε το 1994 τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, κόρη του Έλβις Πρίσλεϊ, σε έναν γάμο που προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Μετέπειτα παντρεύτηκε τη Ντέμπι Ρόου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, ενώ αργότερα απέκτησε και τρίτο παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Παρά την τεράστια καλλιτεχνική του επιτυχία, τα τελευταία χρόνια της ζωής του σημαδεύτηκαν από οικονομικά προβλήματα και χρέη. Ωστόσο, το 2009 ετοιμαζόταν να επιστρέψει δυναμικά στη σκηνή με τη σειρά συναυλιών «This Is It» στο Λονδίνο, για τις οποίες τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί μήνες πριν. Η πολυαναμενόμενη επιστροφή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Στις 25 Ιουνίου 2009, ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε αιφνιδίως από καρδιακή ανακοπή, σε ηλικία 50 ετών.

Χρόνια μετά τον θάνατό του, η επιρροή του παραμένει τεράστια. Τα τραγούδια του εξακολουθούν να ακούγονται από εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ το «Thriller» συνεχίζει να καταρρίπτει εμπορικά ρεκόρ. Παράλληλα, η δημόσια συζήτηση γύρω από την προσωπική του ζωή και τις κατηγορίες που τον ακολούθησαν, δεν έχει κοπάσει.

Πρόσφατα, η βιογραφική ταινία «Michael» αναζωπύρωσε τη διαμάχη γύρω από την υστεροφημία του. Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», Νταν Ριντ, επέκρινε έντονα την παραγωγή επειδή δεν αναφέρεται στις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί εις βάρος του καλλιτέχνη. Από την άλλη πλευρά, οι δημιουργοί της ταινίας υποστηρίζουν ότι επέλεξαν να εστιάσουν στην καλλιτεχνική του πορεία.

Παράλληλα, νέες καταγγελίες από μέλη της οικογένειας Κάσιο επανέφεραν στο προσκήνιο τις συζητήσεις γύρω από τη ζωή και τη συμπεριφορά του, ενώ οι εκπρόσωποι της περιουσίας του απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σχετικό ισχυρισμό.

Ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα

Δεκαεπτά χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Μάικλ Τζάκσον παραμένει μία από τις πιο αμφιλεγόμενες, αλλά και πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής ιστορίας. Για εκατομμύρια θαυμαστές είναι ο αξεπέραστος «Βασιλιάς της Ποπ». Για άλλους, η καλλιτεχνική του ιδιοφυΐα δεν μπορεί να διαχωριστεί από τα ερωτήματα που εξακολουθούν να περιβάλλουν την προσωπική του ζωή. Σε κάθε περίπτωση, το αποτύπωμά του στη μουσική και την παγκόσμια κουλτούρα παραμένει ανεξίτηλο.

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