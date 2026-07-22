Η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, τα ξημερώματα της 22ας Ιουλίου 2026, έφερε ξανά στην επιφάνεια τη σπουδαία διαδρομή μιας γυναίκας που σφράγισε το ελληνικό τραγούδι. Πίσω όμως από τα φώτα της δημοσιότητας, το λαμπερό χαμόγελο και τις μεγάλες επιτυχίες, η ζωή της έκρυβε μια ανείπωτη τραγωδία. Λίγοι θυμούνται πια πως στα τέλη του 1970, η δημοφιλής ερμηνεύτρια έζησε τον εφιάλτη κάθε παιδιού, όταν η μητέρα της, Βασιλική Δημητροπούλου, έπεσε θύμα μιας από τις πιο άγριες δολοφονίες της εποχής.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 24ης Νοεμβρίου 1970 στο Μπουρνάζι. Η οικιακή βοηθός έφτασε στο σπίτι της 70χρονης γυναίκας την ίδια ώρα που ένας τεχνικός του ΟΤΕ περίμενε για να εγκαταστήσει τηλεφωνική γραμμή. Η πόρτα όμως έμενε ερμητικά κλειστή και η ηλικιωμένη δεν αποκρινόταν. Οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο όταν η Αστυνομία και η Πυροσβεστική παραβίασαν την είσοδο: η Βασιλική Δημητροπούλου βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, με το σώμα της σχεδόν απανθρακωμένο.

Στην αρχή, η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως ένα τραγικό δυστύχημα. Η πρώτη εκτίμηση των Αρχών έλεγε ότι η γυναίκα αποκοιμήθηκε ενώ καπνιζε, το τσιγάρο έπεσε στο μαξιλάρι και φούντωσε η φονική πυρκαγιά. Ωστόσο, η προσεκτική ματιά τριών ανώτερων αξιωματικών της Ασφάλειας άλλαξε τα πάντα. Πάνω στη σορό βρέθηκε ένα ξυπνητήρι λερωμένο με αίμα, δίπλα στο κρεβάτι υπήρχε ένα άδειο μπουκάλι οινοπνεύματος, ενώ το πρόσωπο της άτυχης γυναίκας έφερε εμφανή τραύματα. Δέκα μέρες μετά, η επίσημη εκδοχή επιβεβαίωσε τους φόβους: δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για μια στυγερή δολοφονία από διαρρήκτες.

Η ανασύνθεση των γεγονότων αποκάλυψε μια εφιαλτική νύχτα. Οι εισβολείς είχαν τρυπώσει στο διαμέρισμα ώρες πριν από την ανακάλυψη του πτώματος. Όταν η 70χρονη άκουσε τον θόρυβο και ρώτησε φοβισμένη «ποιος είναι;», εκείνοι της επιτέθηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη. Τη χτύπησαν στο πρόσωπο με το ξυπνητήρι μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της, περιέλυσαν τα σκεπάσματα με οινόπνευμα και της έβαλαν φωτιά, αφήνοντάς την να καεί ζωντανή. Φεύγοντας, το μόνο που αφαίρεσαν ήταν αντικείμενα μηδαμινής αξίας, ανάμεσα στα οποία ένα δαχτυλίδι κι ένα κομπολόι.

Αυτό το κομπολόι, όμως, στάθηκε η καταστροφή τους. Όταν ένας από τους βασικούς υπόπτους προσήχθη στην Ασφάλεια για εξέταση, κατάλαβε ξαφνικά πως το κλεμμένο αντικείμενο βρισκόταν ακόμα στην τσέπη του. Με την πρόφαση ότι έπρεπε να πάει στην τουαλέτα, προσπάθησε να το πετάξει στη λεκάνη για να απαλλαγεί από το ενοχοποιητικό στοιχείο. Οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν αντιλήφθηκαν αμέσως την κίνησή του, ανέσυραν το κομπολόι και έδεσαν οριστικά την υπόθεση, οδηγώντας τον δράστη στη Δικαιοσύνη.