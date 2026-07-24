Σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου θα πουν το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και όσους αγάπησαν τη μακρόχρονη πορεία της στο ελληνικό τραγούδι.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια διέμενε τα τελευταία χρόνια στο Γηροκομείο Αθηνών και, σεβόμενοι την επιθυμία της, οι οικείοι της αποφάσισαν η εξόδιος ακολουθία να τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, εντός του Γηροκομείου Αθηνών, στον χώρο που αποτέλεσε το καταφύγιό της και όπου οι άνθρωποι που τη φρόντισαν στάθηκαν στο πλευρό της μέχρι τις τελευταίες της στιγμές.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Γηροκομείο Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 10:00 το πρωί, σύμφωνα με την επιθυμία της εκλιπούσας.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Παράλληλα, επιθυμία της οικογένειας της Μαίρης Λίντα είναι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να καταθέσουν δωρεές υπέρ του Γηροκομείου Αθηνών, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη της και στηρίζοντας το έργο του ιδρύματος.