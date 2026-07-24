Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Το τελευταίο «αντίο» λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που αγάπησαν και θαύμασαν τη σπουδαία πορεία της Μαίρης Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και το πανελλήνιο.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, εντός του Γηροκομείου Αθηνών, στον χώρο που αποτέλεσε το σπίτι και το καταφύγιό της τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Σύμφωνα με την επιθυμία της, ο τελευταίος αποχαιρετισμός πραγματοποιείται εκεί όπου έζησε τα τελευταία χρόνια, έχοντας στο πλευρό της τους ανθρώπους που τη φρόντισαν με αγάπη και αφοσίωση.

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Παράλληλα, επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να καταθέσουν δωρεά υπέρ του Γηροκομείου Αθηνών, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη της και στηρίζοντας το έργο του ιδρύματος.

Δείτε το βίντεο: