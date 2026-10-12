Η Πειραματική Σκηνή, με Υπεύθυνους τον Ακύλλα Καραζήση και τη Νεφέλη Μαϊστράλη, εξελίσσει την περσινή της διαδρομή, αναπτύσσοντας την ερευνητική της πορεία πάνω στη συνύπαρξη καλλιτεχν(ιδ)ών και την επιμονή στη δημιουργική διαδικασία του θεάτρου, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνομιλία ανάμεσα στις τέχνες.

Με τίτλο «Μάκμπεθ: 16 καρέ τραβηγμένα από τον Πρόσπερο με κάμερα μιας χρήσης», η Α’ Περίοδος της Πειραματικής Σκηνής -υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και τον συντονισμό του Ακύλλα Καραζήση-, αποπειράται να δραπετεύσει από τα ασφυκτικά όρια του Θεάτρου και να δοκιμάσει διαφορετικούς τρόπους συνάντησης με το κοινό.

Με αφετηρία τον Μακμπέθ και την Τρικυμία, δύο εμβληματικά σαιξπηρικά έργα, η Πειραματική Σκηνή υποδέχεται φέτος μια κολεκτίβα καλλιτεχν(ιδ)ών – μια ζωγράφο-δραματουργό, έναν performer-ιστορικό, μια λυρική τραγουδίστρια, τρεις ηθοποιούς, έναν ακροβάτη-αφηγητή, μια χορεύτρια, έναν skipper κι έναν αρχαιολόγο. Μέσα από μια πρωτότυπη εναλλαγή μορφών, χρήσεων και δοκιμών του σαιξπηρικού υλικού, η ομάδα καλείται να εξερευνήσει το δίπολο εξουσία/ουτοπία, δημιουργώντας τη νέα θεατρική παράσταση της Πειραματικής Σκηνής, αλλά και μια ιδιότυπη performance. Επιπλέον, συνεχίζεται για 2η χρονιά η ανοιχτή πρόβα.

Η Αναγέννηση επιλέγεται ως ιστορικός καμβάς των έργων, εποχή όπου η δίψα για κυριαρχία, όπως και η λαχτάρα για μια μαγική ζωή, συναντιούνται στην πιο γυμνή τους μορφή. Αυτός ο πολύχρωμος, ζωντανός πίνακας, βγαλμένος απ’ το Μουσείο, τοποθετημένος σήμερα στο κέντρο της Αγοράς, του Δημόσιου Χώρου, είναι ο στόχος της δημιουργικής ομάδας, με πειραματισμό πάνω στα όρια των ήχων, της εικόνας, του θορύβου και της σιωπής, της κίνησης και της ζωγραφικής χειρονομίας και όλα αυτά βουτηγμένα στο πάντα ζωντανό παρελθόν.

Τις Τετάρτες, μια ιδιότυπη performance ανοίγει τα υλικά της παράστασης σε νέες συναντήσεις, ιδέες και απρόβλεπτες διαδρομές. Χορός, τραγούδι, απαγγελίες και αυθόρμητες δράσεις μπορούν να προκύψουν ανά πάσα στιγμή, με τη συμμετοχή εκλεκτών καλεσμένων από διαφορετικά πεδία των τεχνών και των επιστημών -ζωγράφων, μουσικών, συγγραφέων κ.ά., αλλά και του κοινού.

Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, οι θεατές παρακολουθούν τη θεατρική παράσταση, τη συγκροτημένη σκηνική μορφή της δημιουργικής διαδικασίας.

Τις Κυριακές, η Ανοιχτή Πρόβα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά – ως ένα ιδιόμορφο director’s cut: μια ελεύθερη και διαρκώς μεταβαλλόμενη σύνθεση των υλικών της παράστασης, που διαμορφώνεται και εμπλουτίζεται παρουσία του κοινού, παραμένοντας πάντοτε ανοιχτή— οι θεατές μπορούν να εισέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή.

Παρόλα αυτά, και πάλι: «Μη φοβάστε, είναι Θέατρο»

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος

Καλλιτεχνική επιμέλεια — Συντονισμός: Ακύλλας Καραζήσης

Ζωγραφική, Εικαστική επιμέλεια: Kathrin Krumbein

Μουσική επιμέλεια: Λένια Ζαφειροπούλου, Μανούκ Καρυωτάκης

Καλλιτεχνικοί συνεργάτες: Κωνσταντίνος Ευστρατιάδης (σκίπερ), Ευθύμης Θέου (αρχαιολόγος), Θεοδόσης Νικολαΐδης (ιστορικός)

Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου

Συνεργάτιδα πρόβας: Ιωάννα Πουλοπούλου

Επί σκηνής (με αλφαβητική σειρά): Ακύλλας Καραζήσης (ηθοποιός), Μανούκ Καρυωτάκης (μουσικός—ηθοποιός), Κατερίνα Παπανδρέου (ηθοποιός), Σοφία Πουχτού (χορεύτρια—ηθοποιός), Γιάννης Σύριος (ηθοποιός), Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου (ηθοποιός)

Μουσικός επί σκηνής: Λένια Ζαφειροπούλου (πιάνο).

Χώρος: Θέατρο REX – Σκηνή «Κατίνα Παξινού»

Μέρες και ώρες: Τετάρτη στις 20.00: Performance (Διάρκεια: έως δύο ώρες) | Πέμπτη έως Σάββατο στις 21.00: Παράσταση (Διάρκεια: μία ώρα και 40 λεπτά) | Κυριακή στις 18.00: Ανοιχτή

Πρόβα (Διάρκεια: τέσσερις ώρες με διαλείμματα)

Τιμές εισιτηρίων: Πέμπτη έως Σάββατο (Παράσταση) 14€ | Τετάρτη & Κυριακή (Performance & Ανοιχτή Δοκιμή) 10€ | Ειδικές Τιμές: Φοιτητικό – Νεανικό έως 28 ετών 12€ | Άνω των 65 ετών 12€ | Κάρτα ανέργων 5€ | ΑμεΑ 5€ – Συνοδός 5€ | Πολύτεκνοι / Τρίτεκνοι 10€

Σημείωση: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, παρακαλούνται οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων να επικοινωνούν με τα εκδοτήρια του Θεάτρου (210 5288170-171).

Φωτογραφίες: Mike Rafail

Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Προπώληση Εισιτηρίων

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