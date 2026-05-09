Για τις ανάγκες της παράστασης «Μακμπέθ», σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, αναζητούνται παιδιά ηλικίας 8-12 ετών.

Η ακρόαση απευθύνεται σε μικρόσωμα αγόρια και κορίτσια με έφεση στην κίνηση.

Η ακρόαση θα γίνει σε δύο φάσεις μεταξύ 23 Μαΐου και 5 Ιουνίου, ενώ οι πρόβες για τα παιδιά πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η πρεμιέρα της παράστασης έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Νοεμβρίου 2026.

Κάθε παιδί θα απασχολείται σε έως δύο παραστάσεις την εβδομάδα μέχρι τον Απρίλιο του 2027.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ένα σύντομο βιογραφικό (εάν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, μαθήματα μουσικής ή χορού κλπ.) και δύο φωτογραφίες του παιδιού (μία κοντινή και μία ολόσωμη) στο mail auditions@lykofos.org, έως τις 14.5.2026.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2103314088 και στο email info@lykofos.org